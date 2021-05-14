西園醫院今湧入大批民眾，篩檢得等4小時。（趙雙傑攝）

台北市萬華區茶藝館爆發群聚，附近民眾人心惶惶，北市府除了在聯合醫院中興分院、和平分院及西園醫院設立快篩站外，14日也將在剝皮寮增設社區篩檢站。西園醫院今湧入大批民眾，平均要等4小時以上才有辦法篩檢，因為人數實在太多，院方下午宣布暫停採檢，至於何時能消化完人數還無法確定。

西園醫院自上午9時採檢至晚上9時，今早有不少民眾前往等待篩檢，民眾林先生表示，雖然沒收到細胞簡訊，但因為常在萬華活動，感覺怕怕的，被家人叫來篩檢，從早上9時掛號等到中午12時還沒等到，很多人急著要檢驗。

由於掛號等待快篩的民眾爆量，平均要等4小時才有辦法排到採檢，西園醫院下午1時過後宣布暫停採檢，至於何時恢復還不確定，有不少民眾撲空後，趕緊前往下午4時新設立的剝皮寮採檢站等待。

住在剝皮寮附近的江先生說，因為不太外出，工作地點也不在萬華，每天都是騎腳踏車上下班，除非出現症狀，否則不會去快篩。

(中時 )