台中市社會局長彭懷真表示，這起年齡最小的受害者，令人遺憾，該名護理師已被移送法辦，也關懷幼嬰情況，全面清查護理之家。（盧金足攝）

台中市議員林祈烽14日下午在市議會民政質詢時，驚爆一家護理之家的護理師，竟對剛出生28的幼嬰左摔右打，不只造成身體瘀青，額頭腫脹，送醫急救斷層掃描還有蜘蛛膜下腔出血，情況非常危急，社會局長彭懷真表示，這起年齡最小的受害者，令人遺憾，該名護理師已被移送法辦，也關懷幼嬰情況，全面清查護理之家。

林祈烽表示，不知這名疑涉施虐護理師是否當天心情不好，有沒有虐嬰前科，竟對出生廿天的小嬰兒左摔右打，不管是護理人員、保母，甚至幼教老師，對小孩要有愛心與耐心，沒有愛心不要來從事這個行業，但是在現實的情況下，虐嬰與虐童一再發生，台中市政府嚴格把關，要求從業人員的愛心，了解人格的特質很困難嗎？

社會局長彭懷真表示，周二凌晨護理師在照顧的過程當中，有疏失，這家產後護理之家對出生20多天的嬰兒施虐，也是這麼長日子以來碰到的受害孩子年齡最小的，產後護理之家由衛生局主管，與衛生局緊密連繫，了解台中榮總醫治情況，同時也進行家訪，讓家防中心介入處理，該名護理師因疑渉虐嬰疏失已被移送辦遭收押。

林祈烽強調，不可能容許這種虐嬰虐童案一再的發生，到底要怎麼樣來防止後續再發生，才是比較重要的事情，要求副市長從去年一月到現在統計，虐童虐嬰案到底有幾件，發生在這間護理之家的個案，該名護理師除對這一名嬰兒施暴，其他嬰兒有訪查過是否也遭虐？質問有對這間護理之家全面做稽查？有無其他受害者？

副市長黃國榮說，發生以後採取懲處措施，要預防勝於治療，護理之家業者要負起最大責任，全面稽查全面控管。

市議員林德宇、謝志忠、施志昌痛心的表示「太可惡了」。

勞工局張大春強調，無法容忍，會全面加強檢查阻止惡質行為，要求業者提供合理工作條件合理環境。

(中時 )