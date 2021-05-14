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獅子會前會長染疫引恐慌，外傳前會長7日曾到新北市殯儀館參加某老先生告別式，新北市殯葬處強調沒接到通知。據了解，前獅子會長與4名友人前往台北第二殯儀館參加公祭，沒想到最後全部確診。

日前有訊息提醒獅子會會員，曾參加5月7日某老先生告別式的獅友最好自主管理，短期內不能參加任何活動，被民眾傳成是板橋的新北市立殯儀館。

新北市殯葬處長黃秀川表示，新北市立沒有接到中央通知，一切以中央說法為主。據查證，該名老先生告別式辦在台北第二殯儀館，當天約有100多人參加。

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(中時 )