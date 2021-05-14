5月14日 皇家馬德里球員庫爾圖瓦(Thibaut Courtois)剛度過自己的29歲生日，而不久前他在IG發佈了一篇與美女曖昧的合照(限時動態)，被外界認為是他新的戀情，而合照女主角是以色列模特爾米謝爾(Mishel Gerzig)，庫爾圖瓦轉發了女方動態並配文說「my life」，還發了一個愛心表情圖案。

而據皇馬的一些球迷透露，米謝爾其實已經在庫爾圖瓦家中住了一個月，雖然有待報導證實，但許多人已把她當作「皇馬大嫂團」的一員，而說到這位以色列美女，我們就來介紹她一下吧，米謝爾今年才24歲非常年輕，身高有178公分，是知名模特爾公司《IGM》旗下女模。

她顏值實在太出眾，擁有筆直長腿、黃金比例身材，也是時尚圈寵兒，她曾受邀參加《GUESS》春季系列大片，與幾名模特兒前往西班牙拍攝一系列時尚美照，目前她IG擁有9.8萬追蹤者，也發了將近1000則動態，不管是生活、時尚、運動等主題都難不倒她，平均每張圖都有近萬人點讚，而她身材不會過度像紙片人，胸前有料，臀部曲線也非常曼妙，特別是她略帶黝黑的膚色很吸引人，給大家陽光健康的感覺，庫爾圖瓦能交到這位女友真的有福了！

(中時新聞網)