消息指出，英國消費品公司利潔時(Reckitt Benckiser)為其大中華區嬰兒配方奶粉業務進行拍賣，將包括貝恩資本(Bain Capital)、凱雷集團(Carlyle)、乳品商伊利(Yili)等公司列入競標候選名單。

該集團已經聘請摩根史坦利，為其拍賣嬰兒奶粉部門美贊臣(Mead Johnson)在大中華區的業務，這項交易的價格可能在20億美元。摩根史坦利拒絕評論。

消息指出，入圍競標的企業還有紅杉資本中國基金與其投資的石家莊君樂寶乳業的合作，以及私募股權公司KKR。

另有消息指出，凱雷是與中信資本(CITIC)合作競標；而投標人將在6月11日前提交具有約束力的投標書。

對於上述消息，相關公司皆無提出回應評論。

在利潔時試圖出售美贊臣中國之際，中國人口增長速度正在放緩，來到自50年代人口調查以來的最慢速，出生率也下降到老齡化社會的水準。

消息指出，投資人對於中國人口結構變化將如何影響嬰兒奶粉產業，保持警覺的態度。

法國的乳業巨頭達能集團(Danone)也在本周以16億歐元賣出其對中國的蒙牛乳業9.8%持股。

利潔時的大中華區嬰兒奶粉業務，約占集團總銷售金額的6%，在2020年的營收接近140億英鎊(約198億美元)，年增11.8%。

(時報資訊)