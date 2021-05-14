因應疫情升溫，清華大學將自5月17日（星期一）起加強防疫措施，包括 全校課程改採遠距教學，校外人車除因公務不得入校，外送員需佩戴口罩以及量體溫並禁止進入系館。

清大表示，下周起採全面遠距教學，若因課程性質確實無法採遠距教學方式，如實驗課、實作課、體育課，須事後補課，原則上於6月30日前完成。

此外，授課教師得依課程需求，進行實體或線上評量含考試，實體評量須依防疫第2級規定包括量溫消毒、全程戴口罩、梅花座、教室保持通風、落實課程點名等措施。

清大強調，校外人士、車輛不得入校，教職員工生出入校須出示教職員工生證件。已有車輛通行證者得直接通行。若因公務入校者必須出示受訪單位提供的證明文件，如開會通知、邀請函、電郵等，紙本或電子檔皆可，無證明文件者由受訪單位派員至管制口確認身分後方可入校。

外送員得依清大規範入校送餐或送貨，外送員於校門口配合量測體溫，額溫需低於37.5℃，及戴口罩。外送員嚴禁進入系館，外送餐點及物品採不接觸取餐取貨。各館舍也需規畫外送餐點及物品取餐處，現場請備妥桌、椅及消毒酒精等防疫物資。

(中時 )