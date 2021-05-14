43歲葉姓男子13日晚間11時許，開車行經新北市中和區中山路二段，疑因不熟悉路況，先撞擊路中紐澤西護欄後再衝向上路旁人行道上的變電箱。（翻攝）
43歲葉姓男子13日晚間11時許，開車行經新北市中和區中山路二段，疑因不熟悉路況，先撞擊路中紐澤西護欄後再衝向上路旁人行道上的變電箱。（翻攝）
43歲葉姓男子13日晚間11時許，開車行經新北市中和區中山路二段，疑因不熟悉路況，先撞擊路中紐澤西護欄後再衝向上路旁人行道上的變電箱。（翻攝）
43歲葉姓男子13日晚間11時許，開車行經新北市中和區中山路二段，疑因不熟悉路況，先撞擊路中紐澤西護欄後再衝向上路旁人行道上的變電箱。（翻攝）
43歲葉姓男子13日晚間11時許，開車行經新北市中和區中山路二段，疑因不熟悉路況，先撞擊路中紐澤西護欄後再衝向上路旁人行道上的變電箱。（翻攝）
43歲葉姓男子13日晚間11時許，開車行經新北市中和區中山路二段，疑因不熟悉路況，先撞擊路中紐澤西護欄後再衝向上路旁人行道上的變電箱。（翻攝）
疑因不熟悉路況 駕駛自撞變電箱車頭變形幸僅輕傷

43歲葉姓男子13日晚間11時許，開車行經新北市中和區中山路二段，疑因不熟悉路況，先撞擊路中紐澤西護欄後再衝向上路旁人行道上的變電箱，車頭嚴重凹陷變形，所幸葉男僅額頭撞傷、右眼角紅腫，葉男酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。

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(中時 )

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