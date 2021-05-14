疑因不熟路況 駕駛自撞變電箱車頭變形幸僅輕傷 15:012021/05/14 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 43歲葉姓男子13日晚間11時許，開車行經新北市中和區中山路二段，疑因不熟悉路況，先撞擊路中紐澤西護欄後再衝向上路旁人行道上的變電箱。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 43歲葉姓男子13日晚間11時許，開車行經新北市中和區中山路二段，疑因不熟悉路況，先撞擊路中紐澤西護欄後再衝向上路旁人行道上的變電箱。（翻攝） 43歲葉姓男子13日晚間11時許，開車行經新北市中和區中山路二段，疑因不熟悉路況，先撞擊路中紐澤西護欄後再衝向上路旁人行道上的變電箱。（翻攝） 43歲葉姓男子13日晚間11時許，開車行經新北市中和區中山路二段，疑因不熟悉路況，先撞擊路中紐澤西護欄後再衝向上路旁人行道上的變電箱。（翻攝） 疑因不熟悉路況 駕駛自撞變電箱車頭變形幸僅輕傷 訂閱影音： 中時新聞網 43歲葉姓男子13日晚間11時許，開車行經新北市中和區中山路二段，疑因不熟悉路況，先撞擊路中紐澤西護欄後再衝向上路旁人行道上的變電箱，車頭嚴重凹陷變形，所幸葉男僅額頭撞傷、右眼角紅腫，葉男酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。 久病男獨自離家不慎掉入溝渠 霧警即刻救援 檢調破陸企挖角台科技人才 大搜通富微電子 (中時 ) #疑因 #路況 #變電箱 #葉男 #路旁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無預警大停電 中捷未受影響 04:102021/05/14 地方新聞 僅為了看一眼 汐止6惡少持刀棍齊上砍人 12:282021/05/14 社會 塞港無解 歐美線運價雙漲 04:102021/05/14 財經要聞 萬華172家茶館停業3天 高危區禁群聚 04:102021/05/14 焦點要聞 士林夜市旁轎車違停撞警車 駕駛2度「土下座」磕頭道歉 10:192021/05/13 社會 1分鐘讀財經》外資賣不停爆2大理由 小心再殺到萬五 08:252021/05/14 財經 新北新店雙峰路修建完工 安全又綠化 04:102021/05/13 地方新聞 網路糾紛相約談判 新北飛車追逐釀1死1傷 09:152021/05/14 社會 房仲工作夯 信義房屋應屆畢業生求職履歷增逾1成 12:162021/05/14 財經 拿200萬假鈔買毒 買家遭老虎鉗夾手圍毆丟包醫院慘死 13:492021/05/14 社會 網路口角相約成街頭亂鬥 轎車撞飛機車1死1重傷 08:302021/05/14 社會 社會熱門新聞 工程師出差偷壞壞商旅辣人妻 夫頭頂閃綠光氣炸 - 社會 才爆上節目走光 SWAG女神深夜批公司「躺著收錢」：爛平台 - 社會 拿200萬假鈔買毒 買家遭老虎鉗夾手圍毆丟包醫院慘死 - 社會 【阿公店揭密】花小錢談場小戀愛 平民打發時間的城市角落 - 社會 萬華茶館只喝茶？老司機揭密「敢脫敢玩」大膽作風新勢力 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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