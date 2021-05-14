桃園13日有民眾發現，一名甫出生的女嬰被人遺棄在路邊，立刻報警安置嬰孩，目前狀態健康；警方指出，目前已找到該名女嬰的生母，為一名菲律賓籍移工，憂心無力扶養才遺棄，警訊後依遺棄罪嫌法辦。

據了解，一名網友13日在論壇《Dcard》心情板發文，表示13日凌晨4時15分許，意外在桃園一處騎樓聽見不尋常的嬰兒哭聲，聲音斷斷續續，卻不見任何人跡，最後在騎樓垃圾桶子母車下方找到一只藍色的手提布袋，打開發現一名女嬰滿頭濕髮，最後在警察的協助下，將女嬰送往醫院安置照顧。

桃園分局指出，經民眾報案後，調閱監視器調查，鎖定該名棄置女嬰的生母為32歲的菲律賓籍移工，其到案後坦承誕下嬰孩，害怕養不起才選擇遺棄，訊後依遺棄罪嫌移送地檢署偵辦。

當時發文的原PO也感慨地在文章最末寫下，「謝謝女孩，妳勇敢努力的哭鬧讓緣份拉近了我，不然我沒辦法想像錯開後的我們，妳何時會被發現。」並透露，在當下前來處理的員警臉上都略顯錯愕，其中還交雜著心疼。文章發布後，許多網友紛紛稱讚原PO的善心，也為被棄置的女嬰感到不捨。

(中時新聞網)