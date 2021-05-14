華航機師染疫風暴延燒，釀成社區感染防疫大破口，民進黨立委范雲被爆出曾召開該機師協調會，遭外界批評是此波防疫破口的「元凶」，范雲一再強調自己只是反映民意，否認施壓，今（14日）更在留言中分享一篇支持自己的文章，讓網友看完怒火中燒，痛批疫情蔓延至此，還在堅持自己沒錯真是無可救藥，傳達民意爽了沒。

華航機師染疫衍生諾富特飯店群聚感染事件，釀成台灣防疫嚴重破口，范雲遭指是「元凶」，因為她上個月曾召開協調會，討論放寬航空機組員防疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性，再自主健康管理9天）調整為「3＋11」。對此，范雲昨（13日）強調自己只是反映民意，否認施壓，今又更在自己臉書的留言中分享一篇支持自己論點的文章，並留言「感謝有人仗義執言」。

范雲今在臉書的留言。（圖片摘自范雲臉書）

許多網友看到范雲的舉動，紛在其貼文下留言怒轟范雲：「造成防疫破口，死不道歉，跟華航同一個樣，妳真是丟人現眼」、「你施壓的結果，現在機師造成全台防疫大破口，你開心嗎」、「仗義導致防疫破口還叫做仗義嗎？趕快出來道歉認錯不就好了？到底在拗什麼」、「都爆發成這樣還不認錯欸，到底什麼臉啊，強烈建議不算施壓？放屁咧」、「幫機組員講話，所以民眾就該死嗎」、「今天+29喔，感謝大嬸」、「今天本土直接爆發29例了耶，范大立委，都到這種時候了還堅持自己沒錯真的無藥可救耶」。

網友留言。（圖片翻拍自范雲臉書）

網友留言。（圖片摘自范雲臉書）

而當陳時中今宣布新冠疫情本土確診個案再創新高時，網友live1002在批踢踢發文表示，范雲感謝有人替她仗義執言，不知傳達民意爽了沒有，今天確診29個病例中有7個來源不明，他「謝謝范雲，真的太謝謝妳了，謝謝妳為民意喉舌，謝謝范雲，希望妳能繼續這樣天天為了自己辯護理直氣壯」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

許多網友都在其po文底下留言表示，「恭喜范雲要歷史留名了」、「范雲也是一隻不知道低調的公關災難」、「沒什麼，就幾萬人受牽連，台股蒸發幾兆而已啊」、「沒關係，這很民進黨，真的不用太意外」。

(中時新聞網)