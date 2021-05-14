任敏（左起）、許齡月、江疏影。中視提供

任敏（右）劇中和邊程的感情坎坷。中視提供

任敏（右）劇中和邊程的感情坎坷。中視提供

大陸小生王凱在中視八點檔《孤城閉》飾演宋仁宗，視第一個女兒徽柔為掌上明珠，從他的一句台詞「我要她做大宋最快樂的公主」，看得出他父愛噴發。飾演他女兒的任敏，回憶與王凱對戲的印象，「他的手很好看，有一場是他扶著我的肩，真的是父親才會有的高大形象」。

大陸年輕演員任敏畢業於中央戲劇學院，當初不到20歲就接演《孤城閉》，與諸多知名演員合作，對於能當王凱的女兒，直覺得幸運。她以新人之姿接演這部大製作宮廷戲下足功夫，不僅看《孤城閉》同名小說，也查許多關於北宋詞人的作品。

她為幾場彈箜篌的戲，花時間跟老師學習手法，在戲劇播出後，努力受肯定，被評成熟演技令觀眾驚艷，更在動靜之間將角色拿捏恰到好處。同劇女主角江疏影也讚許，「她是個特別有天賦演員，特別有靈氣」，對各界評論，任敏則謙虛以待。

在《孤城閉》故事中，公主徽柔與內侍梁懷吉雖然相知相惜，但因身份懸殊，加上男生是宦官，注定一開始就無法開花結果。任敏認為，「沒想到公主會那麼悽慘、悲涼」。尤其公主長大之後嫁給不愛的駙馬，還遭婆家下藥欺辱、被朝臣指謫與宦官有染等，快樂無憂的公主早已抑鬱不歡，讓人看了心疼。

戲播出時任敏也會看觀眾評論，有網友毒舌，竟說她哪裡像公主，分明是丫鬟，這讓任敏認真想過是否要整容調整一下，而讓她止住這一步的原因竟是「怕疼」，女生愛漂亮，她也承受許多壓力必須減肥，「胖這件事阻礙了很多事，一胖毀所有。」她還跟自己說，不能因為是嬰兒肥就不減，在言談中流露她私下可愛的另一面。任敏與邊程演出的《孤城閉》中視每周一至周五晚間8點連播2集。

(中時 )