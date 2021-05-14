由全球知名的遊戲發行商 Devolver Digital 發行、 Flying Wild Hog 工作室擔綱製作的《影武者 3》即將於 2021 年上市，沒落的幕府武士首領王洛（Lo Wang）將再一次踏上征途，在驚險困難的旅程中嘗試捕獲遠古巨龍。《影武者 3》維持日本幕府時期強烈鮮豔的氛圍特色，玩家能夠選用各式槍枝與神靈鬼怪對戰。近日 Devolver Digital 陸續揭露數支遊戲實玩畫面影片，讓喜愛緊湊、刺激的動作遊戲玩家們能夠搶先一窺《影武者 3》的任務內容！

Doomsday Device（暫譯：審判日的陰謀） 任務搶先看

《影武者 3》中推出全新任務 Doomsday Device，王洛挑戰全新出現的頭目 Gassy Obariyon

Doomsday Device（暫譯：審判日的陰謀） 任務搶先看

《影武者 3》中推出全新任務 Doomsday Device，影片中可看到王洛挑戰全新出現的頭目 Gassy Obariyon（暫譯：豬背妖怪），玩家們可從其體內撕扯出武器 Double Trouble minigun（暫譯：迷你機槍），並在限定時間內裝備來射殺敵人。此外，影片中還揭露《影武者 3》將加入生動的場景元素，玩家只要善加利用各種陷阱，就能算準時機給大批敵人迎頭痛擊！

That Damn Dam（暫譯：該死的水壩） 任務搶先看

《影武者 3》第二個全新任務 That Damn Dam，主角王洛來到圓形競技場之巔與敵人 Seeking Shokera 進行戰鬥。

That Damn Dam（暫譯：該死的水壩） 任務搶先看

《影武者 3》第二個全新任務 That Damn Dam 提到主角王洛在這段瘋狂旅程中，來到圓形競技場之巔並與敵人 Seeking Shokera（暫譯：逡巡的精螻蛄）進行戰鬥。Seeking Shokera 是一隻會在空中飛行的怪物，利用地形與技能重擊它的頭頂，即可獲得用來對付大批敵人的新武器 Seeking Eye（暫譯：逡巡之眼）。最後，在此一場景中還可以利用陷阱「落錘」進行競技場大屠殺，在巍峨聳立的塔旁，王洛可算準時間差，使用巨大尖刺狀的鏈球殲滅大批敵人。

Motoko’s Thunderdome（暫譯：Motoko 的雷霆之穹）任務搶先看

《影武者 3》揭露的最後一個任務內容是 Motoko’s Thunderdome

Motoko’s Thunderdome（暫譯：Motoko 的雷霆之穹）任務搶先看

經過 Doomsday Device 及 That Damn Dam 這兩個在山邊場景的緊湊戰鬥後，《影武者 3》揭露的最後一個任務內容是 Motoko’s Thunderdome，王洛將更加深入 Motoko 巢穴內的黑暗深淵。他一路上穿越數個洞穴、與無數的鬼怪生物纏鬥，逐漸下探混沌的中心。然而，神秘的 Motoko 召喚了強烈的閃雷、引發敵人在空中一陣連環爆炸 ……

由全球知名的遊戲發行商 Devolver Digital 發行、 Flying Wild Hog 工作室擔綱製作的《影武者 3》即將於 2021 年上市，有興趣的玩家們可於 Steam 頁面上將其加入願望清單，即可獲得遊戲的最新消息。

(科技)