新冠肺炎疫情升溫，北市環保局14日宣布，避免疫情擴大，同意開放政府機關、學校、百貨公司業及購物中心、量販店業得向環保局提出申請，核予自申請日起算90天內暫時提供免洗餐具。

依環保署「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告，政府部門、公立學校、私立學校的餐廳與其他餐飲業者、百貨公司業及購物中心、量販店業不得提供內用餐飲者任何材質免洗餐具。

環保局資源循環科長林鈺惠指出，近期新冠肺炎疫情升高，為確保飲食衛生安全及防止疫情擴散，北市依環保署訂定「疫情期間餐飲業者得暫時提供免洗餐具核定作業原則」，依適用對象所提申請，將同意轄區內政府部門、公私立學校、百貨公司業及購物中心、量販店業自申請日起90天內暫時提供免洗餐具。

環保局表示，北市轄內市場、夜市、委外場館，也授權各主管機關依防疫需求決定是否暫時使用免洗餐具及使用期間，後續再視疫情狀況決定是否予以展延。防疫期間，環保局也呼籲民眾共同響應自備環保餐具的「防疫新生活運動」，安全更有保障。

(中時 )