【愛傳媒張競評論】有位好朋友在臉書分享一張5月9日解放軍海軍山東艦，靠泊海南三亞神島角碼頭的衛星照片，仔細一看其中卻是大有文章，不知道您是否注意到下列幾個細節：

1.艏部前段各纜打單，總計六根；此與圖二與圖三正常靠泊時，前段以四組纜加雙具有明顯差異。

2.左舷有兩艘拖駁向內舷側頂推，依據艉跡狀況與前段六根繫纜吃力狀況，此時應當存在某種離岸向外推力，但無任何明顯讓該艦前後移動之推拖曳引力量。

3.該艦右舷與碼頭之間，並未出現正常靠泊時，用以區隔艦體與碼頭之浮箱，顯然是在進行某項操作或是測試，而此等浮箱將影響操作運動。

4. 正常靠泊時環繞艦體外圍，避免污油垃圾外漂之攔油索並未出現，更證明此非完成正常靠泊狀態。

5. 前後升降機甲板明顯是在降下位置，在完成正常靠泊後降下確實可以理解，但當艦體仍在移動操作狀態下，升降機甲板降下，又無浮箱加以區隔，確實是存在著碰撞碼頭風險；由此判斷此項操作測試，必須讓位於右舷前後升降機甲板保持在降下位置。右舷後升降梯甲板上有人員就位部署活動跡象，應與此項操作有關。

6. 通常在右舷前升降機甲板前端，連接艦體管系閥組與岸上後勤設施之加油、供水、供氣、供電與通信管路與纜線，顯然已經拆除，更可證明該艦是在刻意進行特定操作測試，而不是偶遇地區離岸強風，找來拖駁協助推頂，以便調整纜繩吃力重新繫緊。

7. 岸置登離艦舷梯並未後拖離開碼頭邊，依其外伸位置判斷，可作為艦體運動最後會貼近碼頭最近距離的參考點。

8.未懸掛特定旗章，初步看來應無配套水下作業，而且在拖駁推頂作業階段，此種可能性幾乎不存在。

9. 主甲板並無眾多人員部署，至少未達進出港運動之人員部署程度；但是在艏部最前端的右舷處，向外伸出艦艏暸望可以就位之跳板式梯架，證明此項操作運動與之有關。

作者為英國博士、中華戰略學會研究員，曾任國軍艦長

●評論文章，不代表i-Media 愛傳媒立場

(中時新聞網)