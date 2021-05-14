【愛傳媒朱宗慶專欄】面對疫情的瞬息萬變，如何以謹慎而及時的態度來面對，做好各項準備，幾乎可說是這一年多來許多人的日常。近日來，疫情的發展、狀況的嚴峻超乎想像，對各行各業來說，又是另一波的衝擊；對藝文界、表演藝術團隊而言亦同，且馬上面臨到演出停擺、取消、延期等困難與挑戰。

從2020年初，國表藝三館一團召開第一次防疫會議至今，近500個日子裡，我們不鬆懈！我與三館一團總監、主管同仁，持續在各個大小會議中，對疫情狀況做最及時掌握；大家的共識一致，就是以做好、最足夠的準備，來進行各項沙盤推演和因應。

除做好場館環境安全防護，守護觀眾、團隊與工作人員的健康；更以「即時」、「同理心」、「溝通」三大原則，特別方案1.0、2.0等措施，來陪伴表演藝術界，降低疫情所帶來的影響。

5月12日，指揮中心提升疫情警戒至第二級，國表藝三館一團也馬上召開緊急防疫應變會議，配合政府防疫作業的升級，啟動各項應變措施，全力來協助表團和觀眾處理相關事宜；並時刻與文化部保持聯絡，做各項資訊的討論與應對。

突如其來的變化，使得許多表演團隊籌備已久的演出與製作面臨停擺，相信此刻，對於許多藝文界朋友來說，相當艱難。

說勇敢雖然俗氣，然而，我們卻不得不勇敢，除了好好照顧自己外，更重要的，必須冷靜、勇敢的面對，盡可能降低疫情帶來的衝擊，不讓自身的元氣與能量大傷。

而國表藝三館一團，也將持續在能力範圍內、法人體制所賦予的彈性下，與文化部分頭努力、密切聯繫，盡量給予表演團隊協助，陪伴表演藝術界度過艱難時刻，與表演藝術界共渡此次疫情難關！祈願一切平安！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

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(中時新聞網)