第27屆「中部地區傑出經理獎選拔」結果揭曉！由台中市企業經理協進會主辦的「中部地區傑出經理獎」，評選結果，包括大光長榮機械總經理王志盟等7位當選，將於7月17日舉行隆重頒獎表揚典禮，並由主辦單位-社團法人台中市企業經理協進會推薦，參選「第39屆國家傑出經理獎」的選拔，爭取全國傑出經理獎的最高榮譽。

中部地區傑出經理獎為中部專業經理人的最高榮譽，透過傑出經理的選拔，鼓勵專業經理人致力提升企業管理績效，並表揚其對企業營運，及國家經濟發展所做出的貢獻。

這項選拔分為總經理、企劃、行銷、生產、財務、研發、資訊、人資，及中小企業總經理等九項類別，各類當選一至二名，但得從缺。今年由台中市企業經理協進會理事長周文東，擔任評審委員會主任委員，並聘請產、學界及媒體代表，組成評審委員會，經過書面審查、實地訪查，及決審面談三階段的嚴格評審，最後通過授予此一榮譽。

第27屆「中部地區傑出經理獎選拔」結果揭曉，包括總經理類的大光長榮機械公司總經理王志盟、中小企業總經理類的聖僑資訊事業公司總經理陳柏君、生產類的徠通科技公司生產中心協理陳宏達、企劃類的葳橋生技總經理吳錦河、大振豐陽傘公司協理陳奕錩、資訊類的瑞助營造資深經理丁宏祁，及金豐機器資訊部兼管理部經理凃佑達。

(工商 )