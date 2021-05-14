日盛投信14日表示，因本土疫情升溫、美國通膨升溫、印度疫情失控、5月份獲利了結賣壓出籠、疫情升溫讓市場擔憂是否衝擊內需市場等因素加諸，使得台股指數短期內快速出現14%的回檔，市場因疫情消息短線急跌，融資大幅降低，有助清洗短線凌亂籌碼，加上基本面沒有改變，今年產業景氣持續樂觀看待，部分產業獲利成長幅度不小，傳產相關的全球報價上漲趨勢還未改變，疫情衝擊將鈍化，指數中長期多頭仍有可為。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘表示，台股近期觀察重點，在於法說會的接續登場，以及季報公布，短線上市場買盤仍相對謹慎，本土疫情仍為目前市場最大的疑慮。另此次MSCI調降台股三大指數權重，5/27生效，估計流出6.14億美元，約新台幣約173億元，為外資持有台股市值比重0.07％，占比並不大，與台股成交量相比實屬不顯著，且影響僅為短期。

陳思銘指出，台灣經濟基本面佳、今年第1季經濟成長率8.16%，較2月預測數6.2%大增1.96個百分點，創下十年半單季新高；現階段聯準會維持每月印鈔1200億美元不變，資金行情持續、美股走多趨勢不變、4月台、美法說、財報展望佳，支持偏多趨勢。產業方面，包括半導體供應鏈、5G概念股、伺服器、汽車電子等電子股以及塑化、航運、高爾夫球頭、紡織等傳產股，皆是可持續關注族群。

(工商 )