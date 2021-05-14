精誠資訊（6214）搶攻自然語言處理商機，精誠表示，子公司內秋應智能科技全新推出「AI Prompt自然語言導航機器人」服務，將自然語言處理（NLP）首度應用在企業官網導航，並結合精誠過去協助各大產業導入chatbot的經驗以及語料庫，可自動辨識錯別字，並進一步解析語意，優化官網搜尋成效。目前已導入金融、醫療業以外，近期也協助高雄市稅捐稽徵處導入，持續擴大應用場景。

NLP是近幾年成長最快速的AI應用，可運用在每天的日常生活中，例如透過智慧音箱查詢天氣、播放音樂、提醒事情和開關家中電器，都是透過NLP將口語的對話上下文句解析後，轉換成電腦看得懂的數學公式，再依據訓練過的語料庫做出適當的回應。

內秋應董事長范植德表示，往使用者欲搜尋網站特定服務網頁，搜尋字串要完整無誤才能成功導引；如果輸入錯別字或字串不夠精確，便找不到正確資訊，尤其使用者透過語音輸入文字的情況又會更明顯。

他表示，這次的AI Prompt自然語言導航機器人，有自動辨識錯別字及解析語意功能，已協助高雄市稅捐稽徵處導入上線，進行語料庫優化，解決使用者因錯別字或字串不夠精確等問題，也優化網站搜尋的精準度。

范植德舉例，「如果使用者在官網搜尋輸入『往鹿角地價睡』，系統可辨識出民眾想搜尋的是『網路繳地價稅』的相關服務」，就算寫錯字也能自動辨識語意，未來也將持續推廣該技術應用到其他企業官網服務。此外，後端管理系統也會記錄民眾使用的搜尋字串，運用在分析哪些字串被搜尋最多次、哪些是使用者想找卻找不到的資料等，做為未來調整服務時的參考方向。

據悉，先前內秋應已將此技術應用在金融與醫療業的[email protected]服務，讓使用者可透過文字詢問股價及下單或線上導診及掛號，其他應用場景包括如教育文化業在招生期、入學註冊或舉辦研討會時，可透過NLP技術協助解決多數學生或家長的問題；而金融服務業部分，例如近期金融市場定期定額投資夯，網站資料很多，有了NLP導航後，使用者上官網搜尋就能快速找到資料，大幅降低溝通成本。

精誠第一季稅後淨利5.03億元，年增7.41倍，單季每股稅後盈餘EPS為2.03元。營收73.5億元，年增27.65％，營收、獲利與EPS均創新高。主要貢獻來自於代理加值大型專案，包括因應遠距辦公趨勢，為金融業客戶導入RPA機器人流程自動化等。另外，在爭取政府大型專案上也有所斬獲，像是因應前瞻基礎建設計畫以及國家資安布局的離岸風電資安系統建置，也為營收獲利帶來貢獻。而精誠近年來投資鼎盛資科、宜誠、台灣資服等產生的綜效也是第一季營收獲利成長主要原因。

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