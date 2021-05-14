新晶投控（3713）2021年第一季合併稅後淨利2,202萬元，較去年第一季增加2639.93％，每股盈餘0.27元，創下掛牌以來歷史新高。

太陽能產業在政府大力推動綠能政策，目標在2025年要達到20GW的太陽能裝載量下，搭配公有土地招標及用電大戶條款的推動，市場需求持續增溫，太陽能產業持續成長趨勢。

在政府大力推動綠能政策下，太陽能EPC工程業績明顯成長，今年以來營收明顯較去年同期成長，2021年第一季累計營收達2.34億元，除較去年同期大幅成長820.25％外，營業額也已超車去年全年。

展望第二季之後，去年標得台南市政府的防汛道路標案，可望在下半年陸續動工，全部完工後預計可增加25至30MW之發電容量，較目前已持有之7.2MW發電容量倍數成長，建置完成後每年可望帶來近2億元穩定電費收入，20年現金流近40億元。

除自有電廠外，受惠於用電大戶早鳥優惠政策的推動，第一季已完工之工程將近6MW，在手之大型工廠屋頂之EPC工程亦可望在下半年陸續啟動，此外與馬來西亞上市公司合資之轉投資公司已完成第一階段增資，並投入前期開發作業，預計年底有6～10MW的電廠併聯，可望進一步推升公司之營運成長動能。

展望未來營運，在綠能政策推動下，搭配既有及潛在標案之持續推動，加上大型屋頂工程之動工，及與馬來西亞商之持續深化合作，新晶投控未來之綠能布局已漸趨成型，未來幾年營運可望持續向上推升。

(工商 )