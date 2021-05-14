女星章家瑄出道至今有不少戲劇作品，加上是竹聯幫創幫老大「山雞」章尊良的女兒，因此有「極道千金」的封號，不過傳出有確診案例在5月8日早上10點半去國父紀念館看表演，自己當天下午也帶著女兒看表演，竟得知中場並沒有消毒，讓她爆粗口怒斥政府：「你們這樣處理的態度對嗎？」

章家瑄表示衛福部公布確診案例足跡，其中一例曾出現在5月8日的巧虎音樂會早場，雖然自己與女兒是看下午場，全程也都有戴口罩，但根據劇團人員朋友了解，因為國父紀念館要求，中場時並未做消毒動作，而是等節目結束後才開始消毒，讓她怒斥：「誰知道確診案例坐在哪裡？誰知道我們是不是坐在同一個位置上？現場有數不清的小朋友耶！你們這樣讓我們這些做媽媽的有多擔心」。

不過更令人氣憤的是，她主動打去1922詢問狀況，竟得到「必須保護個資關係無法提供案例座位，只能請各位在家自主管理、少出門接觸人群、注意自身健康狀況」的回覆，這讓章家瑄爆粗口怒嗆：「我們這些做家長的該有多緊張！現場一半以上都是幼兒耶，政府你們這樣處理的態度對嗎？如果以這樣處理方式，疫情根本不可能控制的住呀」。

沒想到章家瑄一番言論，竟引起部分網友不滿怒嗆：「馬後炮最會，什麼都怪政府，所以你走過的地方也要一直消毒囉」、「這種時候出門本來就有風險，老實說你現在能出門就已經要感謝政府了，到底政府要照顧你個人到什麼地步才會滿意」、「疫情期間為什麼會帶孩子去人多密閉空間？防疫人人有責！」

(中時新聞網)