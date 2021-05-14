《徘徊年代》劇照。（北影提供）

台灣唯一針對國際新銳導演徵件的長片競賽「國際新導演競賽」14日公布入選名單，本屆494部報名作品中脫穎而出的12部入選作品分別來自18個國家，有2部世界首映、4部亞洲首映、5部台灣首映，將共同競逐獎金60萬元的「最佳影片」、獎金30萬元的「評審團特別獎」，得獎名單預計於6月29日公布。

今年國際新導演競賽入選的2部台灣代表，包括張騰元的首部劇情長片《徘徊年代》以及黃胤毓的第2部紀錄長片《綠色牢籠》。其中《綠色牢籠》是國際新導演競賽成立21年以來，第一部代表台灣參賽的紀錄片代表，也風光入圍台北電影獎「最佳紀錄片」、「最佳聲音設計」、「最佳配樂」。

【即時新聞】23屆台北電影節雙競賽（台北電影獎、國際新導演競賽）入圍公布記者會，入圍最佳女主角的李霈瑜發表感言。（粘耿豪攝）

黃胤毓開心表示：「很感謝台北電影節很勇敢地選擇了這一部紀錄片進入雙競賽，這一部片的跨國製作團隊每個人都因橋間阿嬤帶有巨大生命力的人生故事而感動共鳴，故我們選擇用了最大膽最接近紀錄片主角的詩意形式完成，而這樣的製作也得到了台北電影節包含個人獎項的肯定，非常感謝。能和國際上受矚目的新銳導演一起被選入國際新導演競賽，特別是作為唯一一部紀錄片，感到非常光榮。」

《徘徊年代》聚焦東南亞的婚姻移民女性狀態，藉由2段敘事，呈現1990年代至2000年之後台灣社會的變遷，映照出島嶼上的我們共同面對的困境，卡司包括去年榮膺金馬影后的陳淑芳、演員江常輝、以及兩位出身自越南的演員阮安妮、阮秋姮。

除了2部台灣電影，入選的國際強片亦來勢洶洶，包括釜山影展新浪潮獎得主《由宇子的天秤》，描述紀錄片導演由宇子在追查醜聞的過程中，一步步揭開日本社會懸而未解的議題如性侵、墮胎法、媒體公審，也逐漸發現，自己並不是局外人。

在柏林影展廣受好評、宛如富豪版《現代啟示錄》的《沉默代號Azor》，描述一名瑞士私人銀行家來到阿根廷，逐一拜訪權貴名流，打進權力核心，踏入黑金暗流的最深處。導演在雞蛋與高牆之間，選擇帶觀眾走進高牆之中，從第三者視角看見既得利益者的百態。

在柏林影展電影大觀單元放映的《煙硝中，我們狂歡》藉由一場孩子生日派對的日常與失常，映照出1993年南斯拉夫內戰之中集體的矛盾與緊張氣息。多角色的敘事，展現導演精湛、成熟的場面調度能力。

榮獲巴黎真實影展最佳首部長片的《性・愛饗宴》，取材自荷蘭真實事件，內容探問為何刻意將HIV病原體散播出去。導演精準且巧妙地運用檔案報告、重演、訪談內容、劇場式獨白，虛構橋段與紀錄片手法交織進行，是一部高度挑釁觀眾、挑戰觀影限度的作品。

勇奪威尼斯影展影評人週最佳影片的《歡迎來到鬼魅之都》，背景設定於近未來的伊斯坦堡，導演透過四條故事線交錯的多角色敘事，映照出近十年來政治與經濟歷經動盪的土耳其社會樣貌。

邀請到法國性格男星丹尼・拉馮客串演出的《西非夜譚》，堪稱黑色大陸版的一千零一夜，導演打造出極具說服力的魔幻寫實世界，混合寓言、詩歌、傳統器樂、舞蹈與劇場性的演出。自威尼斯影展首映後席捲全球，更代表象牙海岸角逐奧斯卡國際電影獎並進入短名單。

曾擔任瑞典大師洛伊．安德森的選角指導，導演卓拉・盧克斯的首部劇情長片《結婚，先不要》即將在台北電影節世界首映！電影將你我腦中的念頭都賦予形體，打造出這部奇幻愛情喜劇，風趣呈現當今男女對於愛情、結婚以及自我期待等想法上的差異。

來自韓國的電影《女孩們的夏日浮光》是一部女孩成長紀事，描述四位國中攝影社的同學，為了暑假作業要拍攝「世界盡頭」而踏上旅程，宛如青少女版的《Happy Hour》，在釜山影展與柏林影展得到熱烈迴響。

獲選坎城影展的《野馬分鬃》為中國導演魏書鈞的第二部劇情長片，啟發自個人的大學生活，呈現大學生阿昆不可一世又迷惘的樣態，觀眾也搭上這位青年藝術家的二手破吉普車，開往內蒙古，開過一段混沌卻又桀驁不馴的青春。

榮獲柏林影展邂逅單元評審團特別獎的《失落邊境》，是越南新銳導演黎豹的首部劇情長片，泰國剪輯師利・查泰米提古的操刀加持，將現實賦予奇幻而憂鬱的色彩，令人聯想到蔡明亮、阿比查邦或佩德羅‧科斯塔等名導。

2021國際新導演競賽入選名單：

《由宇子的天秤》A Balance

春本雄二郎 HARUMOTO Yujiro

日本 Japan

《沉默代號Azor》Azor

安德烈亞斯．馮塔納 Andreas FONTANA

瑞士、法國、阿根廷 Switzerland, France, Argentina

《煙硝中，我們狂歡》（Celts）

米莉卡・托莫維奇 Milica TOMOVIĆ

塞爾維亞 Serbia

《徘徊年代》（Days Before the Millennium）

張騰元 CHANG Teng-yuan

台灣 Taiwan

《性・愛饗宴》（Feast）

提姆・萊昂德克 Tim LEYENDEKKER

荷蘭 Netherlands

《歡迎來到鬼魅之都》（Ghosts）

阿茲拉・丹妮茲・歐卡 Azra Deniz OKYAY

土耳其、法國、卡達 Turkey, France, Qatar

《綠色牢籠》（Green Jail）

黃胤毓 HUANG Yin-yu

台灣、日本、法國 Taiwan, Japan, France

《西非夜譚》（Night of the Kings）

菲利普・拉科特 Philippe LACÔTE

法國、象牙海岸、加拿大、塞內加爾 France, Ivory Coast, Canada, Senegal

《結婚，先不要》（Second Thoughts）

卓拉・盧克斯 Zora RUX

德國 Germany

《女孩們的夏日浮光》Short Vacation

權珉杓、徐韓率 KWON Min-pyo, SEO Han sol

南韓 South Korea

《野馬分鬃》Striding Into the Wind

魏書鈞 WEI Shujun

中國 China

《失落邊境》（Taste）

黎豹 LÊ Bảo

越南、新加坡、法國、泰國、德國 Vietnam, Singapore, France, Thailand, Germany

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