台灣本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心在今（14）日直播記者會中指出，「台灣社交距離」app下載量已經衝破80萬，為了提升科技防疫層級，指揮中心將舉辦抽獎活動，鼓勵民眾都可以下載；另若確診者願意上傳隨機ID，協助疫情防控，也將給予5000元禮券。

衛生福利部Facebook粉絲團公布，為優化疫情調查效率及發掘可能風險個案，衛生福利部疾病管制署與行政院資安處、台灣人工智慧實驗室(Taiwan AI Labs)合作開發「台灣社交距離App」，利用手持裝置的藍牙訊號強度，偵測使用者間接觸的距離與時間，以科技輔助記錄其過去14天內的接觸史。

「台灣社交距離」app近期於Android及iOS系統上架後，至今已超過80萬人次下載。由於這一款app是越多人下載越有效果（根據CDC說明文件，用戶數量要大於50%才有效果），因此指揮中心鼓勵大家可以下載，將以500元禮券作為抽獎辦法；弱勢確診者願意上傳隨機ID，也將給予5000元禮券獎勵。要提醒的是，「台灣社交距離」app下載後必須要在手機中開啟接收「接觸通知」，並且將藍牙功能保持開啟才有果效。

「臺灣社交距離App」宣導影片—使用5守則(台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾)

關於「台灣社交距離」app，它是以保護隱私且尊重使用者意願為最高原則，對於個人隱私的保障優於《歐盟的一般資料保護規範》(GDPR)。app下載後不需要註冊，也不會上傳任何個人資料；功能主要是利用藍牙技術，記錄接觸對象去識別化資料，不包括地點定位資訊，相關接觸資料僅儲存於個人手持裝置端14天，不會上傳到任何雲端服務。當使用者接獲通知為確診者時，經衛生單位徵得確診者同意後可上傳資料，app將主動通知過去 14 天曾接觸過的對象(例如曾與確診者於2公尺內接觸2分鐘以上者)並出現警示畫面，提醒用戶注意最近的身體狀況。當用戶收到提醒後，請主動與防疫人員聯繫，減少疫情擴散機會，保護公眾健康。

(科技)