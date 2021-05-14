緊急配合重劃區內不明原因破管漏水搶修 大寮區多里停水 15:192021/05/14 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 緊急配合重劃區內不明原因破管漏水搶修 大寮區多里停水。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自來水公司第七區管理處拷潭給水廠14日下午2時30分至晚間9時30分辦理「緊急配合81期重劃區內不明原因破管漏水搶修」，造成大寮區多里停水，自來水公司提醒用戶盡快儲備水源。 停水區域有山頂里、大寮里、永芳里及會社里、上寮里部分、和發園區、萬大工業區，請用戶儲水備用並關閉抽水馬達，影響戶數約9000多戶。 和平院區2病患確診 院內看診人數減少 北市文山區國小變電箱爆炸 教育部證實：緊急疏散百名學生 (中時 ) #拷潭給水廠 #破管 #搶修 #大寮區 #自來水公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭8大行業暫停營業 16風景區封園 04:102021/05/14 焦點要聞 和平醫院爆2病人染疫 專家：萬華已成最高風險區 沒事別去 22:332021/05/13 生活 北台灣房價排行... 大安區貴森森 三峽最親民 04:102021/05/14 財經要聞 北市萬華列為高危險傳染區 侯友宜：加強鄰近區域消毒 13:212021/05/14 生活 科技業忙找水 中市府核准中科申請鑿井16口 12:112021/05/14 生活 萬華成疫情重災區 北市府擬17日啟動區內「異地辦公」 13:232021/05/14 生活 TrendForce：513大停電 不影響記憶體與晶圓代工廠運作 09:542021/05/14 財經 陳時中、柯文哲達共識拍板和平醫院不封院 萬華風險區禁群聚 14:372021/05/14 生活 1傳19創新高 各地紛傳確診者 04:102021/05/14 焦點要聞 萬華172家茶館停業3天 高危區禁群聚 04:102021/05/14 焦點要聞 疫起警戒 玉山排雲山莊限宿100人 04:102021/05/14 焦點要聞 生活熱門新聞 柯文哲拍板！北市8大行業、公有場館明起停業 - 生活 高雄小港傳疑似確診者 某大學證實2學生住同大樓 - 生活 彰化傳2人確診 明天公布？彰化逾50處夜市全關 - 生活 基隆婦比獅子王更早發病 萬華茶藝館重大關聯曝光 - 生活 受不了！確診「獅子王」太受關注 國際獅子會急發490字聲明 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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