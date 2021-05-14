自來水公司第七區管理處拷潭給水廠14日下午2時30分至晚間9時30分辦理「緊急配合81期重劃區內不明原因破管漏水搶修」，造成大寮區多里停水，自來水公司提醒用戶盡快儲備水源。

停水區域有山頂里、大寮里、永芳里及會社里、上寮里部分、和發園區、萬大工業區，請用戶儲水備用並關閉抽水馬達，影響戶數約9000多戶。

(中時 )