本土疫情持續升溫，台北市萬華區疫情拉緊爆，市長柯文哲緊急宣布加開4個快篩站，分別為和平醫院、中興醫院、西園醫院和剝皮寮臨時篩檢站，台北市議員秦慧珠質疑，萬華區有18萬人，加上萬華區有街友，北市府如何對街友進行宣導做快篩；對此，社會局表示，昨晚就啟動夜訪，目前有4位有症狀，已移送到忠孝醫院篩檢。

台北市萬華區爆發茶藝館群聚，而秦慧珠也擔心，北市府該如何在短時間內向民眾宣導，像是移工和弱勢族群的部分，柯文者強調，移工沒有身分證是有特赦令的，不用擔心被抓回去，但秦慧珠質疑，「移工會相信你們嗎？」對此，社會局回應，從去年疫情開始，就有跟移工相關的教會、小吃店、商店來宣導，透過同鄉朋友圈把資訊傳遞出去，以鼓勵的方式請他們去快篩。

秦慧珠也擔心，萬華區街友聚集，該如何向街友宣導；對此，社會局長周榆修回應，因應萬華陸續出現確診個案，13日晚間社會局社工在艋舺公園周圍安排社工訪視，並呼籲有出現疑似「上呼吸道感染」的街友主動接受採檢，其中有4名街友因涉染疫足跡，主動提出希望接受採檢。

周榆修說，因中興醫院採檢站待檢民眾過多，後經協調送往聯合醫院忠孝院區採檢，採檢若有進一步消息會統一通報疫情指揮中心及府方。

社會局12日晚間安排社工於艋舺公園周邊列冊街友關懷，若艋舺公園周邊列冊街友如出現疑似上呼吸道感染症狀，由社會局社工協助轉介採檢，且即日起，轉安置的街友皆採檢後，才可後續安置於街友收容中心，避免防疫出現漏洞。

(中時 )