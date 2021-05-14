美國就業數據報喜，隔夜美股收紅，道瓊工業指數更是大漲逾400點；恐慌VIX指數回落。不受513全台大停電及疫情升溫影響，今日台股仍獲多頭相挺，開漲149.14點，報15819.24點，電子股發出止跌訊號，盤中漲幅一度擴大逾400點，最高觸及16075.48點，惟電子股反彈力道不足，無法成功站回萬六，終場上漲156.99點或1%，收15827.09點，成交量5105.12億元。本周下跌1457.91點或8.43%，周K連2黑。

今日外資(不含外資自營商)賣超136.5588億元，投信買超24.642億元，自營商賣超36.1181億元，三大法人賣超148.03億元。外資持續倒貨，連5日賣超共935.19億元，本月來累計賣超1056.36億元，今年來累計賣超3923.05億元。

盤面上，電子股回神，電子、其他電子、電子零組件均收漲逾1%；傳產股轉弱，玻璃股跌幅最深、收跌8.94%，鋼鐵、航運、造紙、線纜及橡膠股均黯淡無光。工具機產業復甦，電機股收漲2.11%，稱霸大盤。半導體收漲1.68%。台積電ADR收漲0.5%，權王台積電(2330)開高9元至556元，收漲1.83%、報557元。電子權值股鴻海(2317)盤前捎來好消息，布局電動車大有斬獲，加上法說在即，股價先行慶祝，收漲1.46%、報104.5元。泛鴻海集團同歡，訊芯-KY(6415)收漲停價104.5元，樺漢(6414)收漲逾4%，天鈺(4961)、帆宣(6196)小漲。被動元件大廠國巨(2327)祭出庫藏股護盤，盤中觸及漲停價450元，收漲7.45%、報440元；動被動元件同步走高，凱美(2375)、奇力新(2456)、華新科(2492)、禾伸堂(3026)多檔收漲。IC設計跌深反彈，大哥聯發科(2454)開高21元至894元，一度飆上920元，收漲2.52%、報895元，千金股祥碩(5269)漲停鎖在1100元；股后矽力-KY(6415)收漲1.5%、報2700元，創意(3443)收漲6.09%。

防疫概念短多下車，口罩股康那香(9916)、恆大(1325)均慘跌逾7%，南六(6504)苦吞跌停；惟主打環境清潔產品的毛寶(1732)屹立不搖、成功登頂。疫苗指標股高端(6547)開低走高、收漲4.55%；檢測相關概念寶齡富錦收漲6.63%、亞諾法(4133)收漲1.15%。生醫股中，美時(1795)受惠Q1業績利多，攻上漲停價75.1元；台耀(4746)、泰福-KY(6541)同步登頂。513全台大停電，綠能議題再掀話題，太陽能股受矚目，聯合再生(3576)、茂迪(6244)、元晶(6443)、達能(3686)、國碩(2406)炙手可熱。個股方面，廣達(2382)基本面有撐，Q1獲利為歷年最旺、EPS1.84元，股價同步反應，收漲2.5%。

疫情重創台股，近日屢屢大跌，今日電子股重振旗鼓，試圖替大盤拿回萬六，惟上攻力道不足，只好下回再戰。5日RSI為22.89，10日RSI為28.61；9日K值為29.84，9日D值為34.97；20日乖離率為-6.94。群益投顧研究部副總裁曾炎裕分析，台股投機快速降溫，疫情日益嚴峻使短線急跌，融資大幅降低但基本面沒有改變。另有專家認為目前國內外變數大，台股整理時間將拉長，不排除回測萬五關卡，投資人宜更審慎保守。

(時報資訊)