高雄興達電廠13日下午發生全廠停機事故，造成全台多個縣市大停電，對此，資深媒體人趙少康表示，總統蔡英文及民進黨政府說，這次停電是因為輸電系統故障導致，完全是倒果為因亂扯一通，就是為了掩飾發電量不足的真相。

趙少康今（14日）在臉書發文表示，興達電廠內有5部天然氣複循環機組、4部燃煤機組，昨天複循環機組有一部正在歲修。興達的總裝置容量為4325.95MW，電力由二條超高壓迴路送出，一條到龍崎，另一條到路竹超高壓變電所，昨天是到路竹的廻路發生問題，據瞭解，另一迴路正在進行檢修。

趙少康指出，昨天下午停電時，台電的電力資訊為綠燈，備轉容量率10.01%，用簡單的數學計算，備轉容量應該是當時可發電總量的10.01%即367萬瓩，而興達昨天可以輸出的發電量為220萬瓩，也就是就算興達電廠發的電送不到輸配電網，台電仍有367萬瓩的備轉容量，遠大於興達供應的220萬瓩，怎麼會導致限電？所以，台電備轉容量的算法根本與事實不符，就是一場騙局，譲人民以為台灣不缺電！

趙少康認為，如果興達的電完全送不出，其他的電廠應該有餘裕可以支持，換句話說，昨天就是每一個可以發電的電廠都已經發到滿載了，連抽蓄機組都全部發電了，電還是不夠。蔡英文政府說昨天只是輸送系統有問題，是電網問題、不是電廠問題，也是騙人的。

趙少康直言，蔡英文對台灣電力配置的規劃必須重新檢討，依靠風力及太陽能來調節供電是非常危險的，「有夢不美，停電相隨」！誠實是最好的政策，蔡英文政府把不能隨時可用的太陽光電及風電也算入備轉容量，根本是愚民，因為風電及光電是不穩定、不可靠的。

經濟部長王美花今（14日）下午1時20分召開記者會，說明昨發生的全台大停電事故調查報告，她在會中證實，台電同仁進行工程測試時，誤操作隔離開關，導致匯流排接地故障，進而造成興達電廠機組跳脫。

(中時新聞網)