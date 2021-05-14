國際獅子會台灣總會對於前會長確診發出聲明，直指是前會長私人生活，獅子會並無權干涉。（翻攝照片）

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國內疫情大爆發，確診的前獅子會會長（案1203）的足跡相當廣泛，跨足北北基與桃竹，茶藝館、遊藝場等通通去過，引起外界譁然。對此，國際獅子會台灣總會發出490字聲明，盼望外界不要因前會員染疫而誤解協會形象，並透露會員私人生活無權干涉。

下為國際獅子會台灣總會490字全文聲明：

感謝各界媒體對於國內疫情展的用心與關注，由於日前報導有某獅子會會員遭受不明新冠肺炎感染的消息，在媒體界強力傳播下，恐令國內民眾對於國際社團-「國際獅子會」的公益性形象有所誤解。

國際獅子會成立在全球已有101年的歷史，在臺灣成立已有近61年，目前在台灣有15個行政區、1，199個分會、會員數有近49，000位，每年度在台灣各處或協助政府進行各項大大小小公益活動金額合計有數億元，捐助世界各國的公益金近年來年年高達近2億元，很可惜這些公益活動的成效比較得不到媒體的青睞與傳播。

因為近年來政府控管國內疫情成效良好，國內民眾漸漸回到一般日常生活模式，而許多會員間就像是好友家人一般相處而疏於防備，請明瞭該員是新冠疫情的受害者，據悉該會員因確診後如實通告會員好友家人，也配合相關疫調方能讓政府單位及時的確認相關感染源及傳播鏈，至於私人生活方面他人應無權干涉。

由於被媒體曝光強力報導該會員身分後，觸動全國民眾對於「獅子會」一詞極為敏感，本人與全國獅友們皆深表遺憾，因此呼籲媒體朋友回歸專業模式，以個案編號報導相關事宜，繼續協助宣導提醒防疫的重要性，也請全國民眾勿受報導影響誤解國際獅子會，特在此發表聲明，以正視聽。

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(中時新聞網)