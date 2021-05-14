傳出彰化縣兩確診為某社區發展協會理事長的媽媽和姊姊，曾到台北萬華疑似感染新冠肺炎，今天上午由防疫人員帶走，社區互相通報，由於官方尚未證實，莊人祥說屬明天要公布個案，讓地方議論不己，指出已經大動作全縣50處夜市都封了，宮廟進香活動也延緩，周邊兩公里內禁止停放遊覽車，怎麼還都不說。縣府表示，留意中央公布足跡。

彰化溪湖果菜市場是南彰化果菜交易中樞，中午前突然在臉書粉專貼文公告，衛生局緊急通知，指因疫情嚴峻，為避免群聚感染風險，全縣所有夜市不得營業，因此星期五夜市暫停。鎮民議論紛紛。中央表示是明天要公布個案，結果衛生局也不敢說。

南彰化的里長指出，確診為某社區理事長，女兒幫她賣水果，到台北萬華區做生意，身體不適就醫採檢，母女倆全被隔離，里長接獲通知，通知社區民眾不要恐慌，要求當地公所清潔隊前往周邊消毒。

今天彰化縣政府縣府召開彰化縣流行疫情指揮中心會議，決議自即日起至6月8日止，強化以下人流管制防疫措施：彰化縣內夜市全部關閉，縣轄下約有50餘處夜市，全數停止營業。鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽及相關活動全面停辦，原則上6月8日前，大型活動應縮小規模、延期或停止辦理，如果涉及飲食就應停辦。

彰化縣及跨縣市宮廟進香活動將暫緩，全部延期辦理。宮廟週邊2公里內進行交通管制，大型遊覽車禁止進入及停放。宴席餐廳依目前第二級疫情警戒標準，室內100人以上、室外500人以上之宴席或集會活動嚴格限制人數至100人以下，並建議延期或停止辦理。觀光景點及公園遊憩全面盤點，如不能控制人流及管制進出口，一律要求關閉。

縣長王惠美指示各局處對於疫情防疫要審慎賣力，但不用過度緊張，也呼籲各級公職民意代表這段期間少跑行程，共體時艱，全力同心防疫。

彰化縣衞生局長葉彥伯指出這些場所的管制措施，最主要是降低外縣市及縣內在地人流之互動，呼籲民眾注意中央及縣府公布的足跡。

(中時 )