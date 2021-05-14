新冠肺炎疫情升溫，北市萬華區茶藝館爆發群聚感染個案，北市府宣布17日起在萬華啟動各機關「異地辦公」，北市就服處85人有21人將移往中正區的青年職涯發展中心上班，今天下午已在打包辦公設備。
為防堵疫情擴大，市府在萬華區啟動「異地辦公」，北市勞動局指出，該局在萬華辦公的有就服處、勞檢處、重建處，今天下午已開始準備。
勞動局表示，就服處有85人，下周一由副處長帶領20名同仁，前往青年職涯發展中心上班，目前電腦等硬體設備正在打包，將請搬家公司搬運；至於艋舺就服站照常營業，若有狀況會改由其他區的就服站接手業務。
勞動局說，勞檢處有101人，因為沒有其他行政區附屬單位，每科分一半同仁到萬華大樓7樓西側會議室及6樓會議室上班，安排其中10人居家辦公，但時間未定；重建處則比照勞檢處，運用萬華行政大樓內的會議室做搬移使用，也會有部分同仁居家辦公。
(中時 )
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