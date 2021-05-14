以軍放手報復巴勒斯坦激進分子

以色列周五一早就放手開打，狂轟從加薩通往以色列的地道網，對巴勒斯坦激進分子毀滅性地展現了武力。

據《每日郵報》（Daily Mail）14日報導，以色列國防軍（IDF）說，他們同時出動了160架戰機，對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的地道網轟炸了40分鐘，前後針對北加薩的150個目標，發射了450枚飛彈。就在這場猛烈的空襲後，以軍又發射了約500枚砲彈，還有50枚坦克砲彈。

巴勒斯坦衛生當局周五說，自從以巴周一爆發多年來最激烈的衝突後，加薩走廊至少有115人喪生，還有7人在以色列死亡。由於巴勒斯坦激進分子發動飽和攻擊，對以國發射了超過1,700枚火箭彈，而以軍悍然反擊，以色列因為擔心哈瑪斯猛烈報復，於是下令，要住在以巴邊境數英里內的國民都躲進地下碉堡。

The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza.



The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border.



We struck 150 targets and damaged many kilometers of the Hamas ‘Metro’ network. pic.twitter.com/otn7JKxB9c — Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021

隨著衝突升高，巴勒斯坦激進分子在以色列發動陸、空攻擊後，也隨即發射火箭彈還擊，各方擔心，這可能隨時會引爆全面戰爭。雖然稍早有消息傳出，以軍已攻入加薩走廊，但以色列說，並沒有發動地面入侵行動，而只是從以方邊境區發射砲彈。

此外，接近以色列前線的北加薩居民也說，他們沒有看到以色列地面部隊進入飛地，但有猛烈砲火攻擊，以及連續的空襲行動。不過，令人困惑的是，以軍周四晚在官方帳戶推文說，「以色列國防軍空中和地面部隊目前正在加薩走廊內發動攻擊」。而以色列軍方發言人康里克斯（Jonathan Conricus）也說，地面部隊和空軍在加薩內發動攻擊。

然而，短短兩小時後，以軍就澄清，並沒有像先前所說的進入加薩走廊，並怪內部溝通問題引發困擾。儘管如此，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）仍強硬地表示：「我說過，我們會要哈瑪斯付出十分慘重的代價。」他還說，只要有必要，相關的軍事行動就會持續。就在以軍部署加薩邊境時，以色列已動員了9,000名後備部隊。

另一方面，哈瑪斯軍方發言人烏貝達（Abu Obeida）說，他們不怕地面侵略，並強調，這是增加俘虜或擊斃以軍的良機。

(中時新聞網)