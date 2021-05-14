美國財經雜誌富比世13日公布第19次全球企業2000強（Global 2000）名單，中國工商銀行連續9年位居榜首。

香港經濟日報導，名單頭5名都是熟悉的企業，不過排名略有變化，摩根大通今年排第2，較去年上升一位；「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡，則從去年排第4名升至今年第3；中國建設銀行則從第2跌至第4；沙特阿美則保持第5名位置。

按區域劃分，美國有最多上榜企業，多達590間，陸緊隨其後，有395間公司上榜。

按行業角度分類，不少知名科企排名今年都有進步，例如蘋果從去年第9名上升3位；過往一年股價狂升的亞馬遜，則從第22位上升至第10位。

在香港上市的阿里巴巴和騰訊，從去年分別排第31和第50，上升8位和21位，至今年排第23及29位。

富比世全球企業2000強排行榜根據銷售額、利潤、資產、市值4大指標制訂，每年評選出全球最大、市值最高的2,000家上市公司。

(工商 )