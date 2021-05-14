台中市西屯區一家產後護理之家驚護理師涉虐嬰。（盧金足攝）

台中市議員驚爆西屯區一家產後護理之家，發生男嬰腦傷案，社會局長彭懷真表示，兒虐程度嚴重，且嬰幼兒於出生1個月內受虐，加重處罰護理師30萬元，警察局第六分局發現照顧該嬰兒的婦產科診所護理師涉有重嫌，報請台中地檢署指揮偵辦，該名護理師移送後法院裁定收押禁見。

警第六分局表示，11日接獲榮總通報，疑似有兒虐案件，這名出生28天的男嬰傷勢經電腦斷層檢測確認顱骨骨裂、左後腦、左前腦出血，經手術房開刀後生命跡象穩定。

警方立即展開調查，發現照顧該嬰兒之婦產科診所護理師涉有重嫌，報請台中地檢署指揮偵辦，該名護理師移送後法院裁定收押禁見。

社會局表示，男嬰目前在小兒加護病房治療，檢調已立即啟動重大兒虐案調查，初判護理師涉嫌違反兒少權法第49條

，因兒虐程度嚴重，且嬰幼兒於出生1個月內受虐，除社會局將加重處罰護理師30萬元，涉案護理師已遭收押禁見，社工將持續追蹤醫療處置並關懷家庭，配合檢警依法偵辦，絕不寬貸。

(中時 )