受惠於加密貨幣價格急升，以及投資人興趣高漲，加密貨幣交易平台Coinbase今年首季營收與淨利飆升，符合該公司上市前一周所發布的預測。

Coinbase周四盤後股價一度大漲約3%，目前漲幅收斂，僅漲0.60%，報266.70美元。該公司4月中旬以直接上市方式掛牌，首日上市以381美元開出，估值一度站上1000億美元大關，為加密貨幣產業立下重大里程碑。

在周四一般交易時段，Coinbase股價收跌6.53%，報265.10美元。不含盤後交易，Coinbase上市以來股價下跌約30.4%，表現遠落後那斯達克指數（跌5.3%）。

Coinbase公布第一季營收為18億美元，較去年同期的5.85億美元暴增逾2倍。

淨利為逾7.71億美元，是去年第四季（1.77億美元）的4倍之高，更是去年同期的逾24倍。

經調整後每股盈餘為3.05美元，略低於市場預期的3.09美元。

Coinbase的營運與比特幣等數位資產的表現息息相關。其首季94%的淨營收來自於加密貨幣交易的手續費。該公司在財報中指出，今年首季比特幣價格幾乎翻漲了1倍，而以太幣價格則翻漲2倍。

Coinbase首季每月交易用戶較前一季增加逾1倍，從280萬個增至610萬個，其驗證過的註冊用戶超過5600萬個，較去年同期的3400萬個大幅增加，使首季交易量較前一季暴增兩倍多。

Coinbase在業績電話會議上表示，預計將在未來6～8周內讓狗狗幣在該交易所上市。這個原本以網路迷因為靈感的加密貨幣在過去6個月飆漲了26,000%，但之後因特斯拉執行長馬斯克表示他同意狗狗幣是一場「喧鬧」（hustle），狗狗幣價格在周日暴跌逾三分之一。

不過，周四馬斯克在推特上發文，宣布他已參與提升狗狗幣交易效率的工作，根據全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）的報價，目前狗狗幣飆漲27.7%，報0.56美元。

Coinbase並未提供第二季或全年詳細的營收或獲利預測，並表示「投資人必須謹記，我們的業務本質上就是不可預測的」。不過，視加密貨幣價格而定，該公司預估今年的每月交易用戶將介於550萬～900萬個，並預估全年每用戶淨營收均值將超出過去兩年之介於35～45美元的歷史水準。

(時報資訊)