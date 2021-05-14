英格蘭公共衛生局(PHE)周五指出，新冠疫苗在英格蘭的推出，已經防止1.2萬人死亡和3萬多名老年人的住院。

英國已經為三分之二的成年人注射了第一劑新冠疫苗，努力要達成首相強生(Johnson)在今年夏天重啟經濟的目標。

PHE表示，截至4月底，新冠疫苗接種計畫，讓英格蘭的1.17萬名60歲以上老人免於死亡，估計有3.3萬名65歲以上老人免於住院。

而PHE的數據仍不包括威爾斯、蘇格蘭等地區。

PHE還表示，此一估計只考慮到疫苗的直接影響，而且越來越多證據顯示，疫苗有助於阻止傳播，這意味著，防止死亡和住院的人數可能更多。

據路透資料，英國累計已有12.76萬人死於新冠傳染病。

英國在周四新報了11名死亡人數，以及2657名新確診人數，高於前一天的2284名。

政府數據顯示，單日有18.4萬名接受第一劑疫苗，累計有3590萬人接受了第一劑疫苗，約占成年人口的68%。

(時報資訊)