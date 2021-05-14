松翰(5471)今日舉辦法人說明會，第一季交出淡季不淡的好成績，為歷年最好的第一季，為反映成本，松翰也已經陸續對客戶進行漲價，預計對毛利率也會有拉升作用。

松翰第一季營收為13.87億元，季減少8.5%、年增加66.3%，首季稅後純益2.69億元，季增加3.9%、年增加86.8%，每股獲利為1.6元，為歷年最好的第一季，單季毛利率44.19%，季增近3.5個百分點，但比去年同期減少1.7個百分點，毛利率成長主要是來自於產品組合的優化，首季庫存週轉天數也從161天將低到119天。

松翰表示，在疫情帶動居家辦公等視訊需求，第一季多媒體產品營收占比50%、MCU(微控制器)占比41%、語音消費產品則占8%，在小家電需求暢旺下，其實自去年下半年起GP MCU(通用型微控制器)需求就一直延續到今年，SoC MCU也在健康量測(額溫槍、血壓計、血糖機)帶動下，需求穩定。

松翰表示，目前產能持續緊張，客戶還是處於追貨，晶圓廠也持續在漲價，松翰主要節點為8吋晶圓，松翰也有將售價調升成本反映給客戶，故也對毛利率有正向拉升，其實從今年2月開始毛利率就一直有在成長，目前掌握到第三季晶圓廠漲價幅度和第二季差不多，但有部分比較緊張的產能價格有再比第二季高出5~10%。

目前松翰晶圓產能相較於訂單滿足度，多媒體產品超過9成、MCU產品約8.5~9成、語音消費產品則約9成。

松翰預估，今年營收應該會比去年好，幅度甚至有機會達兩位數，但晶圓、封測產能的取得將是關鍵。松翰今年上半年可以爭取的產能和年初預估差不多，但今年的整體產能確定會比去年多，現在積極在下半年爭取更多產能，但實質貢獻可能要到2022年才看的到。

(時報資訊)