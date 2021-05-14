總統府證實有員工被匡列 總統府發言人張惇涵完整說明

總統府有員工家人與5月6日案1203（獅子會前會長）用餐被中央流行疫情指揮中心列為匡列對象；總統府發言人張惇涵5點說明強調，這名員工今日已經請假，進行居家隔離中，並已安排採檢，目前尚未有採檢結果。總統、副總統並沒有與該員工有接觸史，工作動線也完全不同。昨日國安高層會議的與會人員也沒有與該員工有接觸史，進出動線也不相同。

張惇涵指出，一、總統府有一名員工今主動告知，其兩名家族成員在5月6日與案1203用餐，而5月9日時，該名員工與這兩名家族成員有過餐敘。這兩名家族成員在被指揮中心通知匡列後，於昨（13）日晚間告知該名員工這項訊息。該名員工隨即主動告知總統府，今日已經請假，進行居家隔離中，並已安排採檢，目前尚未有採檢結果。

二、總統府今日上午即進行該員辦公室及相關動線消毒工作，總統府並將進一步進行總統府全面消毒作業。

三、總統府再次提醒要求府內員工佩戴口罩上班，相關社團及訓練活動全部暫停。總統府並遵照指揮中心指引，持續嚴格實施各項防疫措施。

四、經總統府及國安會內部調查，5月10日至5月13日，總統府有與該名員工接觸過的同仁有68名，而國安會沒有與該名員工接觸過的人員，相關內部調查已通報指揮中心。有接觸過的員工目前皆已採取自主健康管理，令其即刻休假，並嚴謹掌握相關健康情形。該名員工相關業務的銜接工作，也按照總統府標準作業程序完成。

五、總統、副總統並沒有與該員工有接觸史，工作動線也完全不同。昨日國安高層會議的與會人員也沒有與該員工有接觸史，進出動線也不相同。同時，醫療團隊皆有嚴密掌握總統、副總統健康狀況，目前健康良好，請國人朋友放心。

總統府發言人張惇涵預計將於下午16：30於總統府三號門說明相關情形。

(中時 )