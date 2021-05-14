北市聯醫和平院區昨晚爆出2名確診個案，60多歲的1男1女，赴急診就醫住院，數天後確診新冠肺炎。昨晚行政院長蘇貞昌低調赴指揮中心，近1小時後此事便曝光。指揮中心今表示，目前2人的第1圈接觸者已採檢完畢，57人都是陰性，接下來第2圈會再安排未密切接觸的醫護人員、同時間待在急診室的病人及家屬等進行採檢。

昨晚確診的2名病例，為60多歲男女，5月9日至和平醫院急診就醫，分別在當日、隔日入住不同病房，經評估風險，12日轉負壓隔離病房並採檢，晚間確診。個案曾有過宜蘭、萬華茶藝館活動史。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，昨天得知訊息後，整天都在幫忙處理相關的事，和平醫院的風險區為急診，及B6、B7病房這幾個單位。對於第1圈接觸者，截至昨晚已採檢57名急診醫護、其他工作人員、同病室病人、看護等，初步發現都是陰性。第2圈則是B6、B7未密切接觸的其他醫護人員、工作人員、同病房的其他病人，預計今天會採檢完畢。此外，急診時間有重疊的，我們也去追病人和陪病家屬，不過完整的數字還沒有得到。

張上淳表示，待完成第2圈採檢後，其他病房、單位若有疑慮，也會陸續採檢，目標是採檢陰性後，才會讓病人離開醫院，並以1人1室方式在其他支援的醫院收治那些無法出院的病人，會根據上次桃醫的經驗，採取更安全的處置。

對於和平醫院若清空，接下來的確診者該往哪裡送？醫療應變組副組長羅一鈞說，目前台北市有19家專責醫院、372個病床。指揮官陳時中表示，未來的確診者，第1層會由台北市衛生局進行轄內所屬醫院的分配，中央也會來幫忙溝通協調，也會讓部立醫院做協助。

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(中時 )