《紐約時報》報導，台灣因南部的一座電廠發生事故，造成台灣百萬用戶慘遭斷電，也讓蔡英文政府在全島實施緊急輪流停電，才在晚上恢復供電正常。雪上加霜的是，台灣最近正面臨新冠肺炎大爆發，指揮中心甚至在疫情記者會的當下突然一陷入黑暗。官員困惑的坐在黑暗的發言台上，台下記者議論紛紛，反映出台灣當前的窘境。

報導引述台灣電力公司聲明，指出停電是因為高雄興達發電廠電網故障導致；而當地時間下午3時左右，台灣民眾手機紛紛收到政府發出即將停電的警告，接著台南、桃園與台北等都市瞬間陷入黑暗。直到晚間8時20分左右，台電才宣布全島電力恢復正常。

經濟部長王美花表示，台灣目前正逢半個世紀以來最嚴重的旱災，導致供電能力下滑，而使得恢復供電更為複雜；加上近日熱浪來襲，全台用電量大增，也讓台灣供電陷入緊張。

報導表示，無預警的停電使2,400萬民眾措手不及。在部分城市中，警察揮汗如意指揮交以維持秩序。台電估計，約400萬戶受停電影響。

紐時指出，所幸新竹與台南科技園區沒有受到停電影響。由於台灣是全球高科技製造業中心，電腦晶片在產業鏈上佔重要地位；包括智慧型手機、汽車、電子產品的核心零件，在市場上占有一席之地。

報導引述台積電聲明，該公司的部分設施因停電而出現電壓下降的情況，但目前廠內供電正常。

台電表示，這次停電規模小於2017年全台大停電。當時經濟部證實停電約5小時，為工業園區、加工出口區的151家企業損失達300萬美元。

報導還表示，雪上加霜的是，目前新冠肺炎症正在台灣爆發，當局試圖控制結節上升的疫情。光12日單日就出現16例本土傳播；13日，指揮中心舉行每日記者會時，當宣布新增13例病例時，現場突然一片黑暗。官員困惑的神情、記者議論紛紛，漆黑的房間只有電腦螢幕亮光照亮他們的臉，所幸不久後電力恢復。

(中時新聞網)