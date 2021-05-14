離東京奧運只剩71天的時間，雖然外界對奧運舉辦頗有微詞，但日本方仍堅持要把奧運完整辦完，而在台北時間5月14日，日本籃球協會公佈了奧運集訓大名單，其中NBA巫師隊的八村壘、暴龍隊的渡邊雄太都在名單內，想必日本身為地主是拚了命想拿出最佳陣容迎敵！

而日本籃協這次公佈的大名單一共有32人，不只兩位現役NBA戰將，還有之前挑戰過夏季聯盟的富堅勇樹和馬場雄大，陣容可說是超級豪華，而征戰沙場多年的雙塔竹內兄弟仍然在陣中，22歲目前效力NCAA戴維森分校的渡邊勇飛則是最年輕球員。

另外還有五位歸化洋將，分別是麥可帕克(Michael Parker)、布朗(Ira Brown)、費茲卡斯(Nick Fazekas)、羅西特(Ryan Rossiter)，以及愛德華(Gavin Edwards)都在其中，而兩位混血後衛Vendrame Leo、Kai Toews也雀屏中選，看來日本想組成異國混血軍的企圖心非常強烈。

而主力八村壘目前效力巫師，本季打了55場全都是先發，場均上場31.4分鐘能貢獻13.8分5.5籃板1.5助攻，投籃命中率47.7%、外線命中率32.6%、罰球命中率77.5%。在暴龍的渡邊雄太本季打了50場獲得4次先發機會，場均打14.5分鐘，平均貢獻4.4分3.2籃板0.8助攻，投籃命中率43.9%、外線命中率40.0%、罰球命中率82.8%，相信日本隊有這兩位球星助陣能更上一層樓。

(中時新聞網)