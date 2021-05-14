可成（2474）前發言人巫俊毅堪稱電子業中生代最具代表性的財務主管，在可成的職場生涯告段落之後，14日鴻海（2317）的線上法說會上，傳來巫俊毅接任鴻海IR主管職務，並已經履新，相關人事消息在財務圈、媒體圈熱議。

巫俊毅58年次，畢業於密西根州立大學企管碩士，曾任職於面板大廠華映及金屬機殼廠可成，在可成任職逾十年，掌管IR、發言職務，並擔任可成投資長，也曾任可成持股的鑫禾、光鋐的法人代表職務。

鴻海積極轉型電動車大廠，創建的MIH平台已經匯聚近千家廠商，近日也與國巨（2327）集團合資國瀚半導體，進軍類比及功率IC，今年第三季將開始營運，鴻海集團正邁入下一個重要的轉捩點，各界人才加入，也成為轉型的助力之一。

據了解，全台灣有三個巫俊毅，由於姓氏特殊，三個巫俊毅還透過臉書認識，偶有聚會，除了電子業的巫俊毅之外，另一個任職於毅傳媒，還有一個則是學生。

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