揭開萬華阿公店神秘面紗 老司機曝阿姨有「特殊能力」｜Red Light District

本土疫情延燒，新北市長侯友宜拉高防疫層級，下令新北市八大行業全面暫停營業，若違法營業將依《傳染病防治法》開罰；侯友宜今主持防疫會議時再宣布，新北市448家娛樂場所即日起免徵娛樂稅，直到重新開放營業為止。

侯友宜表示，至於其他勞工、薪資等相關補助或稅制，因涉及中央政府權責，仍在研議中。

(中時 )