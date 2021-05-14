新北八大行業暫停營業 侯友宜宣布：即日起免徵娛樂稅 15:512021/05/14 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜舉辦防疫記者會。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 揭開萬華阿公店神秘面紗 老司機曝阿姨有「特殊能力」｜Red Light District 訂閱影音： 中時新聞網 本土疫情延燒，新北市長侯友宜拉高防疫層級，下令新北市八大行業全面暫停營業，若違法營業將依《傳染病防治法》開罰；侯友宜今主持防疫會議時再宣布，新北市448家娛樂場所即日起免徵娛樂稅，直到重新開放營業為止。 侯友宜表示，至於其他勞工、薪資等相關補助或稅制，因涉及中央政府權責，仍在研議中。 各縣市紛紛跟進 北北基桃及新竹 八大行業15日0時起停止營業 防疫升級 竹市10類特定行業15日起暫停營業 (中時 ) #侯友宜 #八大行業 #暫停營業 #免徵 #娛樂稅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北全市24小時大消毒 侯友宜三重視察清消出動國軍、悍馬車 12:182021/05/14 政治 批陳時中只想看地方笑話 江守山：室外消毒是浪費公帑 18:112021/05/14 生活 萬華172家茶館停業3天 高危區禁群聚 04:102021/05/14 焦點要聞 疫情持續擴大 台北市立動物園也封園 18:382021/05/14 生活 宜蘭8大行業暫停營業 16風景區封園 04:102021/05/14 焦點要聞 板橋確診國中生感染源不明 侯友宜：他生活很單純 15:322021/05/14 生活 本土疫情升溫 北市公有場館大休館 19:282021/05/14 生活 苗警聯合稽查八大行業 勸導酒店、KTV業者防疫 19:302021/05/14 社會 疫情推升需求 全球電子商務題材續紅 13:132021/05/14 財經 當沖熱潮炒爆台股 量能推手恐變投機春藥？ 18:002021/05/14 財經 獅子王足跡公布遭網友做成梗圖 侯友宜：應體諒確診者 13:442021/05/14 政治 政治熱門新聞 化學兵支援清消雙北 網瘋傳「小心劇毒」 國防部：假訊息 - 政治 蔡政府稱不缺電 最新民調結果好驚人 - 政治 看到蔡英文民調 沈富雄驚人一句爆藍軍2024狀況 - 政治 六都市長最新輿情民調出爐 這大咖靠兩政策贏侯友宜 - 政治 各縣市紛實施 北北基桃及竹市 八大行業15日起停止營業 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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