一名工程師每次前往高雄出差都入住同間商旅，不料卻對一名已婚女員工小倩（化名）日久生情，兩人發展出不倫戀。小倩的丈夫不甘心被戴綠帽，憤而向工程師提告求償，高雄地院4日判其須賠15萬。可上訴。

判決書指出，小倩的丈夫主張，小倩為高雄某商旅的員工，工程師明知她有丈夫，卻仍在2018年12月至2019年5月間與小倩暗通款曲，使得小倩逐漸疏遠他，小倩還不停藉口外宿，頻繁與陌生人通電話。

小倩的丈夫控訴，他看見小倩的手機才得知，小倩竟然與該名工程師自2019年2月2日起有大量的LINE對話紀錄，兩人在對話中親密的互相關懷，宛如熱戀中情侶，甚至他陪小倩一起回娘家，該名工程師也會像情侶一樣吃醋、反應痛苦。一切的一切都讓小倩的丈夫無法認受，憤而向高雄地院提起侵害配偶權的民事求償。

該名工程師聲稱，他與小倩只是普通朋友，並無不正常男女交往，他是因為工作才會入住商旅，認識小倩則是透過訂房業務熟識，雙方曾經因為日常生活或工作問題互吐口水，他並不曉得小倩為已婚身分。

該名工程師也反控，小倩的丈夫只因為小倩的作息改變、兩人感情疏遠或吵架等，就斷定小倩有外遇，是個人臆測與事實不符，並堅決否認與小倩有踰矩的行為。

不料，小倩出庭時卻大打臉工程師的說法，認了兩人曾交往，且該工程師知道她已有家庭，後來她從商旅離職後，該工程師甚至還向她提出向前東家訂房的要求，希望能談到折扣，省些住宿費。

高雄地院法官認為，該工程師與小倩的對話紀錄足以顯示男方知悉女方的家庭狀況，對女方是有配偶之人當屬知情，也因兩人曾發生性行為關係，侵害原告的配偶權益情節重大，確實有憑據，4日判該工程師要賠償15萬元。可上訴。

(中時新聞網)