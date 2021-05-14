雖然消費者需求意外強勁，但受到外送員人力短缺影響，DoorDash上季虧損超出市場預期。不過該公司上修財測，受此激勵，其周四盤後股價一度大漲逾6%。

DoorDash在去年12月掛牌上市，但在周四一段交易時段，其股價一度跌至上市來新低。

DoorDash公布第一季淨營收年增198%，為10.8億美元，優於市場預期的9.933億美元。

第一季總訂單量達到3.29億筆。

第一財季淨損為1.1億美元，相當於每股虧損34美分，較去年同期的淨損1.29億美元、每股虧損2.92美元有所改善，但仍超出市場預期的每股虧損26美分。

DoorDash表示，外送司機人力陷入短缺，進一步拖累公司的利潤，但這個問題在上季結束前已經解決。

公司高管在財報中表示：「我們對目前為止所看到的消費者行為感到振奮，對於全年度的前景，我們比年初時更加樂觀」。

DoorDash將2021年的總訂單價值預測區間，從先前預估的介於300億～330億美元上修至介於350億～380億美元。該公司並將調整後的息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）目標區間，從先前的介於0～2億美元擴大至介於0～3億美元。

(時報資訊)