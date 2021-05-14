IET-KY(英特磊)(4971)多項產品布局逐漸發酵，IET-KY董事長高永中表示，今年成長動能主要來自於5G基礎建設、高速通訊、電動車新應用及偵測用感測器等，目前在手訂單能見度3到6個月，展望比第1季法說會時好。

IET-KY今天參加櫃買中心業績發展會，高永中視訊連線說明，IET主要產品分為砷化鎵(GaAs)磊晶晶片、磷化銦(InP)磊晶晶片、銻化鎵(GaSb)紅外線探測器磊晶晶片及氮化鎵(GaN)磊晶晶片四大部分，若以第1季營收來看，磷化銦約占43.3%，砷化鎵約占31.7%，銻化鎵約占23.2%，其他約占1.8%。

IET-KY第1季營運受到二月下旬受德州冰災衝擊不小，單季合併營收1.51億元，與去年同期相當，營業毛利為4036萬元，年減5.17%，單季合併毛利率為26.56%，年減1.73個百分點，稅後盈餘為191萬元，每股盈餘為0.05元。

高永中表示，公司今年第1季營收較去年同期略增，但因2月下旬受德州冰災衝擊，舊廠房設備停水停電，停產約20%時間，致使第1季產能利用率受到影響，毛利率降至26.56%，每股盈餘亦較去年略減，目前公司復工情形順利，不過雖然大部分機器已經恢復，但未回到完全正常，有些產品產能還是受影響，至於疫情部分，美國疫情已逐漸降溫，且公司所有員工皆已接種疫苗，生產不受疫情影響。

根據調研機構Omdia研究指出，2020年全球5G行動基礎設備市場規模為157億美元，到了2023年可望超越250億美元，目前5G及宅經濟產品需求看漲，客戶積極催貨，IET-KY公司除了持續既定的重點產品研發計畫外，亦將重心放在強化製造。

就各產品來看，高永中表示，砷化鎵部分將持續發展高端應用PHEMT，ED-Mode PHEMT於車用市場(EV、5G基礎建設)，並發展下一代高效能及長波長VCSEL磊晶片，切入通訊、大型資料及自動駕駛應用；VCSEL磊晶片生產也將與客戶簽定供貨合約，擴充MBE生產機台認證，進行量產，並進一步爭取國防應用PHEMT量產訂單，而英特磊新購，全球最大、最新的MBE機台(Riber 8000，8片*6吋)已抵達德州工廠進行測試，待測試完成即可投入量產；在磷化銦方面，目前高速(25G-100G)應用PIN及APD(含車用)磊晶片陸續導入量產，5G基礎建設應用高速傳輸HBT磊晶片則是量產之餘，也同步與客戶共同研發下一代產品。

在銻化鎵紅外產品部分，高永中表示，國防大廠訂單與商用訂單持續成長，商用訂單則主要以環保、空污及生物探測晶片為主，看好未來商機，公司也將適時準備擴充產能及投入較多人力，以因應客戶訂單需求。

至於當紅的氮化鎵部分，高永中表示，氮化鎵磊晶(GaN/Si HEMT)政府合約已順利完成，進行第二期申請，合作夥伴轉移磊晶技術進度良好，預計2021年底完成開發商用磊晶片，正式角逐氮化鎵磊晶片市場，同時自行開發新一代氮化鎵生產專用MBE機台。

此外，硬體構件客製、組裝及維修等銷售額近2年成長快速，公司除執行客戶MBE系統升級訂單外，也將持續追蹤各硬體委外製作零組件訂單之交貨時程。

高永中表示，今年成長動能主要來自於5G基礎建設、高速通訊、電動車新應用及偵測用感測器等，目前比第1季時多了一些量產訂單，包括VCSEL等都是進入量產的產品，在手訂單能見度約3到6個月，今年展望會比第1季法說會時預期的營收及獲利恢復穩定成長好。

(時報資訊)