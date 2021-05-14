女星林莎被網友封為「台版三上悠亞」、「國民初戀」，連小鐘都曾暈船，而她憑著甜美笑容及D級好身材，在instagram網羅了72萬粉絲追蹤，14日林莎曬出一張甜美可愛女僕照，讓網友留言「太犯規」。

林莎有著「台版三上悠亞」的封號，活躍著各大綜藝節目，曾讓小鐘也心動，但無奈已被媒體拍到有護花使者，平日林莎常在instagram分享美照，14日她PO出一張女僕照，可以見到林莎放送甜美笑容之餘，往下一看圍裙竟遮不霸氣外露的巨球，渾圓半球乍現讓粉絲暴動「這也太辣」，連夢多也留言「哥哥有點擔心你。」卻被網友直接吐槽「不勞你費心....我來操心就好」。

同時林莎在IG寫下「大家的聲音我們聽到了，把海內外敲碗買不到的實體書給他電子化啦，這次作品也是自我大挑戰了，希望你們會喜歡！趕快支持起來」。而身為她的閨密好友元元當然也支持呼籲「買起來」，巫苡萱則留言「好可愛」，連身材火辣的拐拐看到都忍不住「這也太辣」。

而粉絲看到林莎「胸」器外露的美照也讓萬人暴動，留言「想幫你遮好」、「太犯規了啦」、「真的火辣」、「一眼看過去，有點像元元」、「一大早的讓人家失血過多不是很好喔(摀鼻)這個林莎是地獄辣等級鵝」、「收起來 不可以這樣！」

(中時新聞網)