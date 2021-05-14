從政治線記者出身，如今在三立擔任當家主播的廖芳潔，亮眼外型加上專業播報，讓她累積一票粉絲，不過今（14日）卻突然拋出震撼彈，透露決定向公司提出辭呈，更強調今晚將是她最後一次在三立播報，立刻引發一陣討論。

對於有版友反應已經一段時間沒有看見她發文，或者是談談近況，廖芳潔解釋這陣子都在思考未來的人生規劃，為了能放慢腳步，走更長遠的路，幾經考量之後，決定向公司提出辭呈，此外更拋出震撼彈，那就是今晚是自己在三立新聞台最後一次播報，接下來將會休息一段時間，更不忘向粉絲喊話：「想念我的，要把握今天晚上的機會喔」。

廖芳潔也向所有支持她的人道出心裡話，說再見對感性的她而言，一直以來並非一件容易的事，不論對共事的同事，或者螢幕另一端的觀眾都一樣，但千言萬語只能化作綿長謝意，也.謝謝大家一路以來的支持與鼓勵，雖然2021沒有比2020好過，但希望大家都能夠好好的向不好的說再見。

對此，網友也紛紛留言：「真的太突然了，希望還有再見面的機會，祝福未來順心健康」、「美麗與質感兼備的芳潔，畢業快樂，海闊天空」、「好難過！想不到今天是看妳最後一次播報了，想哭了，但是還是要看」、「期盼你在人生旅途中，過得多彩多姿，加油，支持你轉換跑道」。

(中時新聞網)