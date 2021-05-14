政府呼籲民眾打疫苗，但孕婦可不可以打引發關切，台中市議員黃健豪14日在民政業務質詢表示，他的妻子有孕在身，要不要施打疫苗陷思量，到中央流行疫情指揮中心網站查詢，只說「未將孕婦列入優先施打對象，要打疫苗請直接問自己的醫生」，把風險轉嫁給婦產科醫師和產婦。台中市衛生局表示，孕婦若為新冠肺炎高職業暴露風險者或具慢性疾病者，可與醫師討論接種疫苗的效益與風險後，再評估是否接種，現階段國內未將孕婦列入優先接種對象。

黃健豪表示，大家把少子化是國安危機掛在嘴邊，但疫情期間要懷孕又擔心染疫，到中央流行疫情指揮中心網站查詢，只說「未將孕婦列入優先施打對象，要打疫苗請直接問自己的醫生」，把風險轉嫁給婦產科醫師和產婦，美國中央流行疫情指揮中心就直接建議，孕婦應該要打新冠肺炎疫苗。

黃健豪認為，大家期待會有疫情嬰兒潮，但結果卻是出生率低於死亡率，進入一個「生不如死」的社會結構，當然跟當前水停、電停、跌停，以及疫情爆炸有關，現在生小孩面對的是一個高風險的環境。

他說，特別是孕婦，平常就很擔心孕婦小感冒，或是在外受傷，眼前台灣的疫情沒有真正趨緩，雖然政府鼓勵去打疫苗，但先不論AZ疫苗到底好不好，會不會血栓，光是第一線醫護人員施打率太低，就連帶也影響國人的意願，且疫苗總量也不夠。

黃健豪進一步指出，上我國CDC網站找相關資訊，卻只得到未將孕婦列入優先施打對象的資訊，他引述美國CDC網站的內容，「孕婦應該接種COVID19疫苗，可以保護孕婦避免重症」。

黃健豪強調，衛福部長陳時中前兩天已鬆口鼓勵地方政府採購，市府應該想辦法優先採購取得輝瑞和莫德納的疫苗，優先提供給孕婦、公托公幼的從業人員、中小學教職員等，保障下一代的健康。

黃健豪也強調，市府財政如果無法全額負擔公費疫苗，也可以採購後以自費模式讓民眾自行選擇施打。

衛生局表示，依據疾管署今年疫苗接種計畫，目前缺乏孕婦接種新冠肺炎疫苗的臨床試驗及安全性資料，另臨床研究顯示，孕婦感染新型冠狀病毒可能較一般人容易併發重症。因此，孕婦若為新冠肺炎高職業暴露風險者或具慢性疾病者，可與醫師討論接種疫苗的效益與風險後，再評估是否接種。現階段國內未將孕婦列入優先接種對象。

(中時 )