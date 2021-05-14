酯粒產業迎五年來最旺榮景，產品價格上漲；工程塑膠產能利用率提升，新纖（1409）首季稅後淨利7.14億元，年增7.06倍，EPS0.45元。新纖預期，進入瓶用酯粒傳統旺季，加上車市回溫，工程塑膠訂單無虞，第二季的營運應仍可保持正成長。

新纖4月合併營收37.74億元，年增高達56.57%。

因疫情關係，全球主要品牌的庫存量極低，在疫情趨緩，加上原物料價格上漲、全球貨運缺櫃，因此搶單、下單動能增強，新纖指出，瓶粒及加工絲產品訂單無虞，且，瓶用酯粒第二季進入傳統旺季，搶料動能增強，產能供不應求。

新纖加工絲月產能約3500噸，客戶下單量已超額下訂；新纖表示，目前國內產線除已產能全開、全產全銷，還需向越南廠調足，產能才能應付訂單量。

車市景氣回溫，新纖指出，工程塑膠的訂單能見度強，今年營運成長應沒有問題；除此之外，公司的工程塑 膠粒已打入電動車供應鏈，2020年已開始小量出貨給電動車廠，今年出貨量還會增加。

新纖的工程塑膠粒，主要提供給電動車充電槍的特殊膠布，為開拓更大的電動車物料供應鏈，新纖也表示，除現有知名電動車廠訂單外，公司也與其他電動車廠商接洽中。

(工商 )