北市疫情升級！ 柯文哲宣布：公有場館、八大行業15日零時起停業

台北市萬華區近日成新冠肺炎重災區，茶室群聚4天就達23人，北市府匡列出高風險感染區，並開設4個快篩點，呼籲有症狀的民眾趕緊來採檢。台北市長柯文哲指出，明起8大行業、北市公有場館暫停營運，復業時間未定，要視疫情情況而定。

北市府下午召開「防疫因應記者會」，柯文哲指出，明天開始，台北市公有場館、10大類場所，包括8大行業加網咖與電子遊戲店，所有舞廳、酒吧、夜店、三溫暖及特種行業咖啡茶室等地，裡頭也包含172家飲酒店，全數都要停業，復業時間要看疫情狀況，做滾動式調整，因為疫情還在蔓延，要把防疫層級再往上。

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柯說，移工部分，已責成勞動局，會去和移工團體接洽，並在移工常去的宗教地點如清真寺等地，發佈4國語言的通知，加強防疫宣傳，同時也鼓勵非法移工，也就是沒身份的外籍人士來接受快篩，若有症狀的話就要快來採檢。

柯指出，社工部分，每週都會有1天去夜訪，也會提供防疫物資，如口罩、酒精等，有症狀也會帶他去社福中心求助。

至於明天國中會考，柯說，目前所有考試場地，都會在考前該消毒就消毒，明天考試將按照教育局公布的防疫辦法，要求所有人員徹底遵守。他也呼籲，期望民眾不用恐慌，做好「戴口罩、勤洗手、保持社交距離」，過去這方法都能有效控制住疫情，是因為最近鬆懈才有破口，期望大家快點恢復警覺心，疫情就能控制。

黃珊珊補充，目前共有4個篩檢站，分別是台北市聯合醫院中興院區、和平院區、西園醫院及剝皮寮，和平院區因有病患確診，快篩能量將已院內優先，會在18日設站。開放時間會從早上8時到晚間24時，篩檢將不收費用，只要民眾攜帶健保卡及身分證，並主動告知旅遊史、職業別，到站時也要全程佩戴醫用口罩、勿搭乘大眾運輸工具。

黃珊珊提醒，篩檢對象分4類，分別為「曾赴萬華茶藝館」、「街友、弱勢族群、新住民」、「出現發燒及上呼吸道症狀者」及有意願篩檢的民眾。禮拜一開始，萬華所有台北市政府公有機關，如戶政機關、地政事務所、區公所、等都算在內。

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(中時 )