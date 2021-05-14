鴻海(2317)今（14）日召開電話法說，董事長劉揚偉表示，由於疫情造成缺料及市場需求變化，影響產品組合變化，2021年營運將更聚焦每股盈餘（EPS）最大化為優先成長目標，但全年毛利率仍以提升達7％為目標。

鴻海首季毛利率「雙升」至5.8％，財務長黃德才說明，主要由於營收規模大增、產品組合轉佳及匯率因素帶動，成本費用降低、處分持有基金等資本利得挹注帶動業外收益增加，則使營益率2.05％、淨利率2.09％，較去年同期0.49％、0.22％顯著提升。

對於法人提問對今年毛利率目標展望，劉揚偉表示，由於疫情造成材料短缺及市場需求變化，影響產業組合變化，其中毛利率較低的系統組裝業務，近期營收因需求增加而持續成長，進而影響集團整體毛利率成長。

劉揚偉說明，首季料件價格確實上漲，尤以機構件原物料特別明顯，但因占整體成本比重不高，對集團整體成本影響不大。系統組裝業務主要賺代工費（MVA）及管理財，跟材料價格關聯不大。但營收若因漲價而擴大，毛利率反而會因此下跌。

劉揚偉表示，集團今年毛利率仍以提升至7％為目標，但將更聚焦於EPS最大化的獲利成長，如透過增加毛利率較高的零組件及雲端服務供應商（CSP）產品比重因應，將有助於整體毛利率表現。

此外，鴻海聚焦鎖定「3加3」轉型策略，電動車、數位醫療、機器人等產業的產品毛利率均逾10％，將持續投入布局。除了改善產品組合、持續投入新事業外，還有進行中的組織、流程再造等數位轉型，有助強化費用管控、提升營業淨利表現。

(時報資訊)