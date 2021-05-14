新冠肺炎疫情持續升溫，中央疫情指揮中心宣布進入防疫第二級，14日台中市議會民政業務質詢中，市議員賴朝國針對台中市防疫破口及外送平台外送員基本權益向市政府提出質詢。賴朝國說，隨著華航機師及諾富特群聚案持續延燒，國內新冠肺炎本土確診案例持續攀升，目前疫情看來很難一時控制下來，因為從諾富特群聚感染案到現在走到社區區塊，雖然有些源頭做好管控，但難保社區感染不會大爆發。

賴朝國指出，日前在跑行程時接獲民眾反映，在殯儀館除沒有執行實名制外，民眾接觸也未保持1.5公尺，特別在小靈位家屬休息區，家屬在那裏摺蓮花，都還是面對面的接觸，恐成為防疫破洞。

因應新冠肺炎疫情進入社區感染，各類場所將嚴格執行人流管制，並要求戴口罩並實施實名制，落實防疫管理，當然殯儀館也不例外。

賴朝國說，全台約 4.5萬名外送員，在台中市有1萬320名外送員。勞動部勞檢改傾向認定平台與外送員為承攬關係，代表若業者片面更改接單價，恐難再透過官方主持公道。勞動部前年經勞檢認定，包括foodpanda、Uber Eats等5家外送平台業者和外送員是「僱傭關係」，業者應替外送員保勞保、提繳勞退、保障基本工資和工時等。

去年底在勞檢業者，發現已修改契約朝「承攬關係」調整，不限制穿制服、可在多家平台接單，代表業者片面更改外送員接單價，市府恐難再替這些外送員爭取是當的權益。

賴朝國說，日前接獲外送平台的外送員陳情表示，台灣兩大外送平台經常性的調整薪資，越調越低，低於勞工標準的薪資所得不打緊，薪資所得從來沒有透明化，加東加西讓你感覺到很高，其實以現金來說一單有20-30元起加廣告費，客戶評價才50元，接單率要 85％以上才有50元，要不就沒了；有很多中高年齡賴此維生，所以兩家公司吃定外送伙伴敢怒不敢言，更不怕政府，因爲無法可管。

賴朝國要求勞工局盡速訂定『外送平台業者管理自治條例』，來保障這10320名外送員的權益。

(中時 )